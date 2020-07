Mercedes nog niet klaar met geheime schikking Ferrari-FIA

De FIA maakte in februari, niet geheel toevallig kort voor het eind van de tweede testweek, bekend dat het met Ferrari een schikking had bereikt. Het onderzoek van de FIA had zich gericht op de krachtbron van Ferrari, die volgens de concurrentie niet legaal was. Van een formeel protest kwam het echter nooit. Na de geheime schikking waren zeven F1-teams (alle teams die niet met een Ferrari-motor rijden) bereid om juridische stappen te ondernemen, maar kort voor de start van het seizoen in Australië trok Mercedes zich terug.

Mercedes F1-teambaas Toto Wolff benadrukte dat het team de zaak niet laat rusten, hij verwacht nog altijd dat de FIA opheldering geeft over de kwestie. “We laten het er niet bij zitten”, zei Wolff vrijdag in Oostenrijk. “We hebben in Melbourne besloten dat het niet erg gepast was om naar extra controverse te zoeken, met alles wat er gaande was met corona in Italië. Het was niet het goede moment. In de huidige tijd draait alles om transparantie, dat is extreem belangrijk en dat geldt ook voor het besturen van de sport. Misschien is in deze situatie wel goed gehandeld [door de FIA], maar je kunt het niet beoordelen als niet alle details op tafel liggen. We zitten nu in de positie waarin we de situatie in de gaten houden. We zijn niet blij met wat er gebeurd is. Het heeft ons allemaal gedwongen om competitief te zijn tegen Ferrari, het was moeilijk te beheersen. Laten we wachten om te zien hoe het seizoen begint, dan zullen we onze positie opnieuw bepalen en dat doen we ook in overleg met de andere teams.

Mercedes en Red Bull zitten wat betreft dat andere controversiële punt, het DAS-systeem, niet op een lijn. Maar in de kwestie tegen Ferrari kunnen ze elkaar uitstekend vinden. Red Bull-teambaas Christian Horner hoopt dat Ferrari ermee akkoord gaat dat de details over de schikking gepubliceerd worden. “Het is niet heel duidelijk als er een akkoord is over de legaliteit van een wagen, maar dat het niet bekend is geworden”, zei Horner. “Zoiets laat je meteen denken aan de inhoud van de afspraken, wat er nu eigenlijk afgesproken is. Wat ons betreft is het simpel: een wagen is legaal of illegaal. Er zijn vragen gesteld aan de FIA. Zij hebben aangegeven dat ze de informatie wel openbaar willen maken, maar daarvoor hebben ze ook toestemming nodig van de andere partij die getekend heeft. Het is alleen maar verdacht als er geheime afspraken zijn over de legaliteit en conformiteit van een wagen, het zou voor de sport gezond zijn om het op tafel te leggen en te zien wat het nu eigenlijk te betekenen heeft. De FIA is daar bereid toe. Het zou geweldig zijn als Ferrari hetzelfde doet om dit voor eens en altijd af te sluiten.”

De oproep van Wolff en Horner vangt echter bot bij Ferrari-teambaas Mattia Binotto. Hij is van mening dat het geheimhouden van de schikking in het belang van het project is. “Het was allereerst geen duidelijke overtreding van de regels, anders waren we vorig jaar wel meteen gediskwalificeerd. Daarnaast willen we het niet openbaar maken vanwege de vertrouwelijke informatie in de documenten. Niemand wil dat dergelijke informatie over ons project op straat komt te liggen."

