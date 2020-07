Concurrenten zien Racing Point als serieuze podiumkandidaat

Na afloop van de eerste officiële dag van het Formule 1-seizoen vond Racing Point haar bolides terug op de derde en zevende posities. Sergio Perez gaf op P3 zes tienden toe op snelste man Lewis Hamilton, terwijl Lance Stroll nog geen twee tienden langzamer was dan zijn teamgenoot. Racing Point baarde bij de wintertests opzien met de RP20, die als twee druppels water lijkt op de Mercedes W10 die in 2019 beide wereldtitels won. Er werd door concurrenten gevreesd dat het team een forse stap voorwaarts zou zetten met de nieuwe bolide en Haas F1-coureur Kevin Magnussen zag die vrees op vrijdag uitkomen.

“Ik zou zeggen dat ze net zo snel waren als wij vreesden”, antwoordde de Deen op een vraag van Motorsport.com over de prestatie van Racing Point. “Ze zien er snel uit, maar je weet tijdens de tests niet of ze een ‘glory run’ reden met amper brandstof en de zachtste banden. Maar ze lijken de verwachtingen waar te maken.” Magnussens teamgenoot, Romain Grosjean, vernam na een analyse van de lange runs dat er misschien wel meer in zit voor Racing Point dan strijden om de derde podiumplek. “Ik heb de timing nog niet in detail bekeken, maar ik heb gehoord dat ze hetzelfde reden als [Valtteri] Bottas – dat Sergio dezelfde tijden reed als Bottas in de lange runs.”

McLaren was in 2019 nog een van de directe concurrenten van Racing Point, maar Carlos Sainz Jr. verwacht niet dat zijn team momenteel de strijd aan kan met de Canadese formatie. “Racing Point was heel snel vandaag”, zei de Spanjaard. “We verwachtten dat ze snel zouden zijn, maar de voorsprong die ze op de rest van de middenmoot hadden op zo’n kort circuit was indrukwekkend. Naar mijn mening zijn ze te ver weg voor ons om te proberen het gevecht aan te gaan.”

Perez tempert de verwachtingen

Hoewel hij de dag dus afsloot als de nummer 3 in de tijdenlijst blijft Perez voorzichtig over wat er mogelijk is voor Racing Point. De Mexicaan haalt de kleine verschillen in de middenmoot aan. “We hebben nog een goede halve seconde achterstand en op zo’n kort circuit zitten de Ferrari’s, Red Bulls, Renaults en McLaren binnen een tiende van ons. We mogen ons dus niet rijk rekenen. De marges zijn extreem klein, dus hopelijk kunnen we morgen in de kwalificatie een geweldige ronde rijden.”

Toch kon Perez niet anders dan toegeven dat zijn team een enorme sprong gemaakt heeft ten opzichte van vorig seizoen. “We moeten het stap voor stap bekijken, maar ik denk zeker dat we het gat naar de topteams gedicht hebben. Vorig jaar begonnen we met een achterstand, maar nu denk ik dat we het gevecht aan kunnen gaan. Het is een geweldige auto, het team heeft in de fabriek uitstekend werk geleverd en we hebben een auto die goed werkt.”