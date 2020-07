Vettel: Ferrari op achterstand door gebrek aan grip en downforce

Aan het eind van de vrijdag vond Ferrari-teambaas Mattia Binotto zijn coureurs terug op de vierde (Vettel) en negende (Leclerc) positie. Dat is niet de start waarop in Maranello gehoopt werd, maar na de tegenvallende wintertests mag het allerminst een verrassing zijn dat de Scuderia niet meedoet om de eerste stek. Afgaande op de trainingen lijkt Mercedes een klasse apart, terwijl het tempo van Red Bull Racing en Racing Point op zijn minst gelijkwaardig was aan wat Ferrari tentoonspreidde.

Sebastian Vettel sprak na afloop van de vrijdagsessies van een ‘redelijke’, maar probleemloze dag. Wel bevestigden de trainingen de vermoedens dat Ferrari waarschijnlijk geen topauto gebouwd heeft. “Qua snelheid en competitiviteit was het een interessante dag. Ik denk dat we gezien hebben dat we niet aan de top staan, dat we niet de favorieten zijn.” Meedoen aan de strijd om de pole-position zit er niet in volgens de viervoudig wereldkampioen, die aan het eind van het jaar moet vertrekken bij Ferrari. Er zijn meerdere factoren waaraan Vettel de achterstand wijt: “Het is aan ons om te ontwikkelen en te werken zodat de auto sneller wordt. We komen grip en downforce tekort in vergelijking met anderen, dus het is een mix van al deze dingen.”

Teamgenoot Charles Leclerc, die afgelopen winter een nieuw contract tekende dat hem tot eind 2024 aan Ferrari verbindt, baalt ervan dat de Scuderia niet verder aan het front staat. “Alle auto’s zitten dichtbij elkaar, wat enerzijds spannend is om te zien. Maar aan de andere kant zouden we graag iets verder richting de voorkant van het veld meevechten. De balans van de auto is niet zo slecht, maar we moeten qua algehele prestaties het een en ander goedmaken.” Ook Leclerc kan niet een specifieke factor aanwijzen waardoor Ferrari tekort komt. “Het gebrek aan snelheid ligt niet aan een specifiek iets, dus we zullen morgen andere dingen proberen en kijken of we wat snelheid kunnen vinden.”