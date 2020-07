FIA doet uitspraak: DAS-systeem van Mercedes is legaal

Tijdens de seizoensopener in Spielberg heeft Red Bull Racing eigenlijk niet meer en niet minder gedaan dan de daad bij het woord voegen. Al vanaf het allereerste gebruik van DAS in Barcelona heeft Red Bull bij monde van Helmut Marko laten weten protest aan te tekenen, op het moment dat Mercedes DAS voor het eerst zou gebruiken tijdens een Grand Prix-weekend. Door de coronacrisis duurde dit langer dan gepland, maar in Spielberg was het moment alsnog daar. Mercedes gebruikte DAS tijdens de eerste vrije trainingen, Red Bull stapte daarna snel naar de FIA-stewards en beriep zich daarbij op de artikelen 3.8 en 10.2.3 uit de technische reglementen.

Duidelijkheid voor alle partijen



"Ik denk dat we een meningsverschil hebben over het systeem, het is duidelijk dat het besturen van de wagen niet het primaire doel is van het systeem", liet teambaas Christian Horner tijdens de online persconferentie op vrijdagmiddag al doorschemeren. Volgens Red Bull behaalt Mercedes op een onreglementaire manier sportieve voordelen met het systeem, door de voorwielen op de rechte stukken volledig recht te zetten. Dit voorkomt wrijving, het mes snijdt voor Mercedes aan twee kanten: het komt de topsnelheid enigszins ten goede en vermindert vooral de bandenslijtage.

Red Bull stapte bewust op vrijdag al naar de stewards, zodat er nog voor de kwalificatie en race duidelijkheid zou komen - dat om ongemakkelijke situaties met een diskwalificatie na afloop te voorkomen. Die duidelijkheid is er inmiddels: DAS mag in 2020 'gewoon' worden gebruikt door Mercedes en door alle teams die de innovatie eventueel willen kopiëren. De FIA draait niet bij en acht het systeem nog steeds in lijn met de reglementen. De autosportfederatie blijft daarmee bij het initiële standpunt dat tijdens de winterstests in Barcelona al werd gecommuniceerd.

FIA vroeg om huidige uitvoering en kan nu niet meer draaien



Verrassend is deze uitspraak niet. Mercedes heeft de FIA immers in een vroeg stadium bij de DAS-plannen betrokken. Juist hierdoor kon de internationale autosportfederatie niet meer bijdraaien. Sterker nog: de FIA heeft Mercedes expliciet gevraagd om het systeem op deze manier uit te voeren. "We zijn meteen met onze ideeën naar de FIA gegaan en hebben uitgelegd waarom dit systeem legaal is. Daar waren zij het gaandeweg wel mee eens, alleen waren ze eerst niet blij met de manier waarop wij het hadden uitgevoerd", legde technisch directeur James Allison namens Mercedes uit. "We konden die tweede 'axis' toen nog besturen met een flipper op het stuur, in plaats van door het hele stuur te verplaatsen. Toen zeiden ze vanuit de FIA tegen ons 'nee, jullie moeten echt het hele stuur naar voren en naar achteren bewegen. Door dat te zeggen, hoopten ze waarschijnlijk dat wij het hele plan zouden laten varen."

Maar niets bleek minder waar: Mercedes kreeg DAS ook doodleuk op de gewenste manier voor elkaar, waarna de FIA vanzelfsprekend geen kant meer op kon. Ook niet na dit protest van Red Bull bij de stewards van dienst in Oostenrijk. Ze stonden op voorhand eigenlijk al schaakmat, DAS is dus definitief legaal verklaard voor het seizoen 2020. Wat Red Bull als vervolgstap gaat ondernemen, is nog ongewis. Horner liet eerder al weten dat zijn formatie ook naar een eigen DAS-systeem kijkt, maar dat men eerst opheldering van de FIA wilde hebben. Dat is met deze uitspraak een feit, de situatie is duidelijk: DAS is vanaf dit weekend 'gewoon' te bewonderen. Voor volgend jaar is het systeem overigens wel verboden.