Red Bull wil opheldering van de FIA over DAS-systeem Mercedes

Het syteem waarmee de coureurs zelf de stand (en dus de slijtage) van de banden kunnen aanpassen, was één van de belangrijkste thema’s tijdens de wintertest in Barcelona. De concurrenten betwistten destijds de legaliteit van DAS en Red Bull was van plan om er een protest tegen in te dienen als Mercedes het in Australië zou inzetten. De discussie en een eventueel protest werden echter door het afgelasten van de race in Melbourne naar de achtergrond verdrongen.

Inmiddels heeft de FIA het systeem voor dit seizoen toegestaan, maar vanaf volgend seizoen verboden. Het is dus nog maar de vraag of Red Bull alsnog een protest wil indienen nu Mercedes er ook daadwerkelijk mee heeft gereden. Teambaas Christian Horner zei er tijdens de sessie het volgende over: “We moeten echt afwachten of ze het inderdaad op hun auto’s hebben gemonteerd. Het is duidelijk dat het een complex systeem is, een erg slim systeem. We zijn er op uit om wat opheldering te krijgen van de FIA en hebben er wat vragen over.”