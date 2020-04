Todt: FIA wil geheime schikking openbaar maken, maar Ferrari niet

Het is naast het coronavirus en het uitstellen van de technische reglementen één van de voornaamste gespreksonderwerpen van begin 2020 gebleken: de schikking tussen de FIA en Ferrari over de al dan niet illegale 2019-motor. Tijdens de laatste testdag in Barcelona trad men naar buiten met een ultrakort statement. Ja er is een schikking getroffen, maar nee we gaan er verder niets over zeggen. Juist dat laatste was tegen het zere been van rivalen, die volledige openheid eisten en publiekelijk tegen de FIA in het verweer kwamen. Een rel leek geboren.

Ferrari houdt voet bij stuk: Geen openheid

Maar tijdens een exclusief interview met Motorsport.com geeft Todt opheldering. Volgens hem wil de FIA best openheid verschaffen, maar kan dat simpelweg niet. Dat mag immers alleen als beide partijen van de schikking akkoord gaan met het delen van gevoelige informatie. En juist daar wringt de schoen: Ferrari houdt voet bij stuk. "Als je het aan mij vraagt, wil ik ook dolgraag alle details naar buiten brengen. Maar Ferrari is tegen", verduidelijkt Todt. "Ik bedoel eigenlijk te zeggen: ze hebben wel een straf gekregen, maar we kunnen simpelweg niet in details treden over die sanctie." Van een doofpot wil Todt dan ook niks weten, volgens hem heeft de FIA er wel alles aan gedaan. "Onze technici hebben Ferrari maandenlang op de voet gevolgd, om te kijken wat ze deden en of dat wel of niet legaal was. Ik heb mijn teams ook aangespoord om zo alle nodige controles uit te voeren."

Na die onderzoeken dreigde er een impasse te ontstaan: de FIA vermoedde illegale praktijken maar kon dat 'niet zo hard maken als dat we graag zouden willen', Ferrari ontkende bij hoog en laag. Een schikking bleek de gulden middenweg, volgens Todt in het belang van de sport. "We hadden ook kunnen besluiten om helemaal door te gaan, naar het International Court of Appeal van de FIA. Maar niemand weet wat zij zouden hebben besloten. En dat proces had wellicht nog jaren kunnen duren, dat was zeker niet in het belang van de Formule 1 geweest." Vooral omdat hij de kwestie al voor het seizoen 2020 uit de wereld wilde helpen. "De meeste topteams zeiden ook tegen ons: 'we willen graag begrijpen wat er aan de hand is, maar het allerbelangrijkste is dat de regels voor 2020 duidelijk zijn'. Daarom hebben we die regels ook aangepast, om er zeker van te zijn dat er niets meer ambigu is." Daarmee duidt Todt op een extra 'fuel flow'-meter.

Todt heeft gesproken met boze F1-teams

Toch is dit slechts een deel van de waarheid. Onder meer Helmut Marko voelt zich ook keihard bestolen van prijzengeld, in het geval Ferrari daadwerkelijk met een illegale motor heeft gereden. Vandaar ook het gezamenlijke statement van zeven teams richting de FIA, noem het een soort motie van wantrouwen. "Met sommige van die zeven teams heb ik individueel gesproken. Eén van die teams [Mercedes] heeft zelfs besloten om zich terug te trekken, ondanks dat ze in eerste instantie één van de voorvechters waren", reageert Todt. "Verder heb ik antwoord gekregen op mijn brief, waarin ze zeggen de positie van de FIA te begrijpen. Maar dat hoeft nog niet te betekenen dat ze blij zijn met de positie van de FIA. En ze zouden natuurlijk graag zien dat Ferrari toestemming geeft om wél openheid te verschaffen, maar dat geldt voor mij ook. Ik zou dat ook graag zien."

Maar moraal van het verhaal is nou eenmaal dat die openheid er zonder Ferrari-goedkeuring nooit gaat komen. Met dat in het achterhoofd had de FIA er ook voor kunnen kiezen om helemaal niets te zeggen over de schikking, een suggestie van voormalig F1-eigenaar Bernie Ecclestone. Een volledige doofpot dus om scheve gezichten bij andere teams te voorkomen. "We hadden inderdaad niets kunnen zeggen. Maar het was in onze ogen verkeerd geweest om helemaal niet te benoemen dat er onderzoek was gedaan naar deze Ferrari-zaak en dat ze ook zijn bestraft voor wat in onze ogen illegaal was." Todt staat dus nog immer achter zijn gekozen aanpak.

Met medewerking van Jonathan Noble en James Allen

