Coronacrisis: FIA komt met noodmaatregelen, Todt krijgt meer macht

De Formule 1 kreeg na afloop van de Australische Grand Prix veel kritiek te verduren. Men zou de situatie veel te lang hebben aangekeken en vervolgens ook te halfslachtig hebben gehandeld in Melbourne. Om soortgelijke taferelen te voorkomen, besloot men nadien alle races tot halverwege juni te schrappen dan wel uit te stellen. Om ook in de toekomst adequaat te reageren, heeft men dinsdag een pakket met nieuwe maatregelen wereldkundig gemaakt.

F1-kalender aanpassen zonder toestemming van teams

Dit is te vergelijken met 'de noodtoestand uitroepen' in de nationale politiek. Zoiets betekent nagenoeg altijd dat de premier of president meer macht krijgt, ook in dit geval: Todt krijgt meer macht om zaken zonder overleg of toestemming te kunnen besluiten. Of zoals de FIA het in een officieel persbericht omschrijft: "Het World Motor Sport Council heeft de president van de FIA een delegatie van bevoegdheden verleend om sneller besluiten te kunnen nemen die dringend noodzakelijk zijn, onder meer over de organisatie van internationale wedstrijden voor het seizoen 2020."

Voor de Formule 1 betekent dit onder meer dat Todt veel meer greep krijgt op de kalender. In het persbericht staat namelijk overduidelijk dat 'de FIA en F1 toestemming hebben gekregen om de kalender te veranderen zonder daarover te moeten stemmen'. Dit betekent concreet dat teams er in 2020 niets meer over te zeggen hebben. De weg voor zogenaamde 'triple headers' en tweedaagse raceweekenden is dus vrijgemaakt. Mochten enkele teams nog tegen drie achtereenvolgende of ingekorte raceweekenden zijn geweest, dan zijn zij bij deze buitenspel gezet. De FIA heeft dezelfde macht verkregen over het organiseren van extra testdagen. Zo heeft men al een nieuwe 'young driver test' goedgekeurd.

Veranderingen doorvoeren met krappe meerderheid

Waar al het bovenstaande invloed heeft op organisatorische zaken zoals kalenders hebben de noodmaatregelen ook betrekking op de sportieve reglementen. Ook daar is ellenlang getouwtrek in tijden van corona uitgesloten, unanimiteit is namelijk niet meer per se nodig. "Om de flexibiliteit in deze lastige periode te vergroten, is er een aanvulling op artikel 1.3 gekomen. Bepaalde artikelen [reglementen] zijn hierdoor aan te passen met een meerderheid van zestig procent van de teams. Vervolgens is er nog wel goedkeuring nodig vanuit het WMSC." De FIA hoopt dus zoveel mogelijk politieke hordes over te slaan en in 2020 sneller dan voorheen met besluiten voor de dag te komen.

VIDEO: De gang van zaken in Australië nader besproken