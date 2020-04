Lammers: "Waarom racen we niet op dinsdag- of woensdagavond?"

In de afgelopen weken volgden de afgelastingen elkaar snel op in de Formule 1. Na het uitstellen van de Canadese Grand Prix staat het aantal annuleringen al op negen. Frankrijk is momenteel op 28 juni de seizoensopening, maar ook het doorgaan van die race is twijfelachtig. Formule 1-baas Chase Carey gaf al aan dat hij desondanks hoopt dat de sport dit jaar tussen de 15 en 18 races afwerkt. Dat voornemen wordt gezien de huidige ontwikkelingen rond het coronavirus echter steeds onwaarschijnlijker, tenzij er creatieve oplossingen bedacht worden.

Er werd al gesproken over de mogelijkheid om meerdere races in een weekend te organiseren, terwijl Silverstone zelfs opperde om het circuit achterstevoren te laten afwerken. Jan Lammers doet nu ook een suggestie. Tegenover de NOS geeft de voormalig Formule 1-coureur aan wel iets te zien in racen op doordeweekse avonden. “Waarom kan een Grand Prix niet op een dinsdag- of woensdagavond verreden worden, net als de Champions League?”

“Waarom moeten die Grands Prix altijd ’s middags in het weekend verreden worden, terwijl dat primetime familytime is? Als je misschien andere dingen zou willen doen met je familie die niet van autosport houdt?” vraagt Lammers zich af. Wel weet de Zandvoorter, die als sportief directeur verbonden is aan de organisatie van Grand Prix van Nederland, dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. “Het vereist een andere aanpak, omdat de organisatie zo ingrijpend is. Maar als je het organisatorisch misschien iets luchtiger maakt, zodat het niet zo’n enorme financiële aanval is op de budgetten van organiserende landen? Dan kun je misschien wat kortere evenementen organiseren op gevarieerde tijdstippen.”

