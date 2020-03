F1 mikt op 15 tot 18 races met seizoensstart in de zomer

De voorbije tien dagen sneuvelden de eerste zeven races van de Formule 1-kalender door de globale uitbraak van het coronavirus. Eerder op maandag werd bevestigd dat ook de achtste race in Azerbeidzjan, op 7 juni, niet op de geplande datum kan doorgaan. Zo start het seizoen ten vroegste op 14 juni in Canada, maar ook die race in Montreal lijkt hoogst onzeker.

De Formule 1 is druk aan het puzzelen om zoveel mogelijk afgelaste races nog een nieuwe plaats op de kalender te bezorgen, in de zomer of in het najaar. Om die reden werd de verplichte zomerpauze al naar voren gehaald.

Het is momenteel onduidelijk wanneer er licht komt aan het einde van de tunnel, maar Formule 1 CEO Chase Carey is stellig dat er hard wordt gewerkt om een seizoen 2020 te kunnen organiseren wanneer de omstandigheden dat toelaten. “Momenteel kan niemand exact zeggen wanneer de situatie zal verbeteren, maar wanneer dat gebeurt zullen we bij de eerste gelegenheid klaar zijn om weer te gaan racen. We zijn allemaal toegewijd om onze fans een seizoen 2020 te brengen”, liet Carey optekenen in een mededeling van de Formule 1. “We erkennen dat er mogelijk nog meer geplande evenementen zullen worden uitgesteld, maar toch verwachten wij en onze partners dat er ergens deze zomer aan het seizoen zullen kunnen beginnen. En dat met een aangepaste kalender met tussen 15 en 18 races."

Als de situatie dat toelaat, dan breekt er tussen juni en december dus een bijzonder drukke periode aan. Om die reden zal het seizoen dus ook later eindigen dan voorzien. “We verwachten dat de einddatum zal doorgetrokken worden tot na onze originele einddatum van 29 november [in Abu Dhabi]. Het is niet mogelijk om nu al een meer specifieke kalender te delen door de vluchtigheid van de situatie, maar we verwachten dat we de komende maand meer inzicht zullen krijgen in de situatie van elk betrokken land en de problemen rond het reizen naar die landen.”

De Formule 1 wil intussen niet stilzitten en wil van deze periode zonder races gebruik maken om andere vlakken aan te pakken. “Dit geeft ons een kant om de sport te ontwikkelen, te experimenteren en andere dingen te proberen”, legt Carey uit. “Dat gaat van initiatieven zoals het uitbreiden van ons esports-platform, het ontwikkelen van innovatieve content zoals onze Netflix-reeks Drive to Survive en andere creatieve manieren om de sponsors, de rechtenhouders, promotoren, teams en fans iets waardevols aan te bieden. Zij zijn het ecosysteem van deze fantastische sport.”

“We blijven de adviezen van medische experts opvolgen, onze eerste prioriteit is de veiligheid en gezondheid van onze fans, de gemeenschappen die we bezoeken en onze Formule 1-familie. We hebben er vertrouwen in dat we ons hier doorheen zullen slaan."

