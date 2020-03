Marko wil straf voor Ferrari: "Lopen tientallen miljoenen mis"

Kort voor het einde van de laatste testdag in Barcelona bracht de FIA een statement naar buiten omtrent het afgeronde onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden in de Ferrari-motor. In de verklaring stond dat er een schikking werd getroffen tussen de FIA en de Italiaanse renstal. De bond toonde zich niet geheel tevreden over de legaliteit van de motor, maar deelde tegelijkertijd geen keiharde straf uit. Zeven concurrerende teams reageerden daar woensdag op met een eigen statement, waarin zij openheid van zaken eisen van de FIA. Ook kondigden ze gerechtelijke stappen aan als de internationale autosportbond daar niet aan mee wil werken.

Namens Red Bull Racing reageerde Dr. Helmut Marko op de kwestie. De Oostenrijkse adviseur sprak zich vorig jaar al duidelijk uit over de straf die hij voor Ferrari had willen zien en ook nu hint hij erop dat hij graag een zwaardere straf had gezien. Die zou de nodige financiële gevolgen hebben, ook voor Red Bull Racing. Marko: “We verliezen tientallen miljoenen euro’s als we derde worden in plaats van tweede. Dat is niet alleen het geval omdat er meer geld uitgekeerd wordt voor een tweede plek, maar onze sponsorovereenkomsten zijn ook prestatie-gerelateerd. Ik neem aan dat hetzelfde geldt voor de andere teams”, vertelde Marko tegenover Auto Motor und Sport.

Ferrari kan voordeel halen uit uitgedeelde straf

Uit het oorspronkelijke statement van de FIA blijkt dat Ferrari bij wijze van straf de FIA moet helpen met het verbeteren van de manier waarop F1-krachtbronnen in de toekomst gemonitord kunnen worden. Ook moet de Scuderia helpen met de onderzoeksactiviteiten rond koolstofuitstoot en duurzame brandstoffen. Experts schatten in dat deze schikking Ferrari indirect meer dan tien miljoen gaat kosten, maar voor Marko is dat niet voldoende.

“Als ze de boel echt bedrogen hebben, dan is tien of twintig miljoen veel te weinig.” Ook is Marko niet te spreken over de opdracht die de FIA aan Ferrari meegegeven heeft. Het team moet helpen de autosportbond helpen met onder andere het onderzoek voor de ontwikkeling van duurzame brandstoffen. “Als Ferrari nu met de FIA onderzoek doet naar alternatieve brandstoffen, dan hebben ze op dat vlak een voordeel ten opzichte van alle anderen”, ziet Marko het gevaar dat Ferrari mogelijk zelfs profiteert van de gekozen maatregel.

De schikking tussen de FIA en Ferrari over 2019-motor geanalyseerd