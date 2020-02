FIA treft schikking met Ferrari na controverse rond motor

Ferrari stond eind vorig jaar in het middelpunt van de belangstelling toen het team ervan verdacht werd een slimme manier gevonden te hebben om de motor buiten de restricties van de brandstofmeter sterker te maken. Het team werd echter nooit schuldig bevonden, geen van de concurrenten diende overigens een formeel protest in. In een verklaring, die vrijdag kort voor het eind van de wintertest in Barcelona werd verstuurd, laat de FIA weten dat men een schikking getroffen heeft met hoe het team vorig seizoen gehandeld heeft.

“De FIA heeft na uitgebreid technisch onderzoek een streep gezet onder de analyse van de werking van de Scuderia Ferrari Formule 1 Power Unit en heeft een schikking getroffen met het team”, stond geschreven in de verklaring. “De details van dit akkoord zullen tussen de betreffende partijen blijven. De FIA en Scuderia Ferrari hebben enkele technische afspraken gemaakt waardoor het controleren van de F1-powerunits in de aankomende seizoenen van het kampioenschap beter uitgevoerd kan worden. Daarnaast zal Ferrari de FIA assisteren bij andere reglementaire zaken in de Formule 1, ook zal het helpen in het onderzoek naar emissies en duurzame brandstoffen.”

De bewoording in het statement van de FIA is opvallend omdat men niet stelt dat de krachtbron ook daadwerkelijk niet voldeed aan de reglementen. Daarnaast wijst het feit dat het gaat om een ‘geheime schikking’ erop dat er onderhandeld is over het naar buiten brengen van details. Het monitoren van powerunits en assisteren bij onderzoeken is daarbij waarschijnlijk als ruilmiddel gebruikt.

Het is vorig seizoen meermaals voorgekomen dat er technische richtlijnen gepubliceerd werden met betrekking tot wat de teams wel en niet mochten doen met de brandstofmeter. Het publiceren van een dergelijke richtlijn viel vorig seizoen bijzonder genoeg samen met het moment dat de topsnelheid van Ferrari verdween. Om dergelijke controverse in het vervolg te voorkomen heeft de FIA de teams opgelegd een tweede brandstofsensor te installeren om beter te kunnen controleren waar de teams mee bezig zijn.

Ferrari heeft overigens altijd ontkend dat de powerunit van 2019 illegaal was.