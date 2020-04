Tech: Hoe vloeistoffen voor controverse zorgen in de F1

De zaak werd door de FIA onderzocht en de internationale autosportfederatie kwam in februari met een verklaring die een einde moest maken aan de geruchten. Toch zijn die nog steeds niet verstomd. Er circuleren twee theorieën over de manier waarop Ferrari zoveel extra vermogen in de krachtbron kon vinden. De ene theorie heeft te maken met het bewust lekken van olie in de luchtkoeler om meer vermogen te genereren en de andere draait om het omzeilen van de limiet voor brandstoftoevoer. Laten we beide theorieën eens bekijken.

Olieverbranding

Het verbranden van olie is in zwang geraakt nadat in het hybride tijdperk de regels rondom de toevoer van brandstof werden aangescherpt. In het technische reglement staat dat er maximaal honderd kilogram brandstof (benzine) per uur in de motor mag stromen. Door die limiet is de mogelijkheid om extra vermogen uit brandstof te halen flink ingeperkt. Als alternatief zijn de teams samen met de leveranciers van hun smeermiddelen gaan kijken naar het verbranden van olie in de motor, een grijs gebied in de reglementen van de FIA.

Het gebruik van toevoegingen in het oliemengsel zorgde bij de engineers van de teams voor vraagtekens. In hoeverre kun je elementen aan het mengsel toevoegen die de verbranding kunnen verbeteren en meer vermogen opleveren?

Bij Ferrari zou men - volgens de andere teams - het antwoord hebben gevonden in de motorkoeling. Die zou niet zoals gewoonlijk gebruik maken van water, maar van een vloeistof op oliebasis. Die verrijkte vloeistof zou van de luchtkoeler in het inlaatspruitstuk worden ‘gelekt’ en zorgen voor een grotere explosie en dus meer vermogen.

Brandstoflimiet

Sinds 1977 (Renault) is het in de Formule 1 een komen en gaan van turbomotoren. Het vermogen van die motoren liep in de jaren tachtig zo uit de hand dat ze eerst werden ‘begrensd’ door de maximale druk die ze mochten leveren. Later werden ze zelfs volledig in de ban gedaan. Met de introductie van de V6-turbomotoren in 2014 heeft de FIA een nieuwe meetmethode bedacht, namelijk de hoeveelheid brandstof die er naar de motor wordt getransporteerd. Die is beperkt tot honderd kilogram per uur.

De controle hierop vindt plaats door een sensor die 2.200 keer per seconde (!) meet hoeveel benzine er door de leidingen de motor instroomt. Die metingen zijn zo nauwkeurig dat zelfs de lichtste trilling voor een afwijking zorgt en dus meet de FIA slechts sporadisch. Dit leidt tot een meer accurate meting, maar geeft de teams ook de mogelijkheid om tussen die metingen juist meer brandstof in te spuiten en zo dus extra vermogen te genereren. Dat is precies waar Red Bull Ferrari van verdacht.

Een fuel flow-meter. Tekening: Matthew Somerfield

De FIA heeft de kwestie bij Ferrari onderzocht. De conclusies daarvan wil de autosportfederatie echter niet openbaar maken, omdat het zich gehouden voelt aan de geheimhoudingsplicht die het met Ferrari heeft afgesproken. Wel bracht de FIA naar buiten dat de auto’s dit jaar worden voorzien van een tweede sensor, eentje die alleen door de sportkoepel uitgelezen kan worden en die in tegenstelling tot de eerste sensor, geheel willekeurig metingen verricht. Dat betekent dus dat de teams deze nauwelijks nog kunnen omzeilen. Tot slot heeft de FIA bepaald dat de extra sensoren niet standaard ingebouwd worden, maar roteren. Dat betekent dus dat de teams bij elke Grand Prix een andere controlesensor krijgen. Zie die nog maar eens te bedonderen.

Met medewerking van Jonathan Noble