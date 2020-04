'Formule 1-organisatie is bereid om teams geld te lenen'

Forbes schrijft dat op basis van de cijfers die kredietbeoordelaar Moody’s vorige week naar buiten bracht. De zakelijke dienstverlener stelde de financiële situatie van FOG bij van ‘positief’ naar ‘negatief’, maar tekende daarbij aan dat de Formule 1-organisatie maar liefst 400 miljoen dollar in kas heeft en ruim 500 miljoen dollar aan niet opgenomen krediet heeft uitstaan.

Volgens Forbes zou Formula One Group nu overwegen om een deel van dat bedrag te gebruiken om de teams tijdelijk uit de brand te helpen mocht er dit jaar niet meer geracet worden en de inkomsten voor de teams helemaal wegvallen. Met zo’n lening zouden de teams in ieder geval indirecte kosten als salarissen, administratie en huren kunnen betalen.

Een reddingsboei van de Formule 1-organisatie is binnen afzienbare tijd misschien wel hard nodig. Gisteren nog liet AlphaTauri-teambaas Franz Tost weten dat elke niet verreden race zijn stal twee miljoen euro kost en dat er vanaf juli echt geracet moet gaan worden. Eerder al klopten McLaren, Williams en Racing Point bij de Britse overheid aan voor noodsteun.

Daar bovenop kwam gisteravond de mededeling dat ook de geplande seizoensopener op 14 juni in Canada niet doorgaat. Inmiddels zijn al negen races afgeblazen en ook de Grand Prix van Frankrijk op 28 juni lijkt in gevaar. De Formule 1 wil een groot deel van die races later dit jaar in een veel korter seizoen proppen, om zo in ieder geval nog aanspraak te kunnen maken op de inkomsten uit de televisiecontracten.