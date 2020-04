Brawn: "WK met 19 races en achter gesloten deuren mogelijk"

Eerder deze week werd met de Grand Prix van Canada al weer de negende race van het seizoen op de lange baan geschoven. Als opener staat nu de Grand Prix van Frankrijk op 28 juni aanstaande gepland, maar het is hoogst onzeker of dat haalbaar is.

Brawn laat aan Sky Sports weten dat het de wens van de organisatie is om zo snel mogelijk te gaan racen, al was het maar om de fans in deze moeilijke tijden wat vertier te bieden. Ook als dat betekent dat er bij de races geen toeschouwers welkom zijn. “Het reizen zal voor de teams en iedere andere betrokken een van de grootste problemen zijn. Maar je zou kunnen zeggen dat als we eenmaal op een locatie zijn, we onszelf aardig kunnen bedruipen.”

Brawn pleit er dan ook voor om niet al te ver te reizen: “We hebben een voorkeur voor een start in Europa, mogelijk zelfs op een afgesloten locatie. We kunnen alles afsluiten, met teams die in speciaal gecharterde vliegtuigen binnenkomen. We brengen ze dan naar het circuit, zorgen er voor dat iedereen wordt getest en er dus geen enkel risico is.”

Een race zonder publiek is niet ideaal, maar beter dan niets: “We moeten er aan denken dat er miljoenen mensen thuis zitten die de sport volgen. Hele veel zitten in isolatie en om dan de sport levend te houden en een kampioenschap te organiseren zou een enorme bonus zijn in deze crisis. Maar we mogen geen risico’s nemen.”

Achter de schermen wordt hard gewerkt om een en ander mogelijk te maken, aldus Brawn: “We kijken hoe we het zo kunnen organiseren dat we zo snel mogelijk kunnen starten. Maar ook of we na die start door kunnen gaan, want het heeft geen zin om ergens te beginnen en dan weer een tijd te moeten stoppen. We hebben naar de logistiek gekeken en we denken nog steeds dat we een seizoen kunnen hebben met 18 of 19 races met een start begin juli.”

Zelfs als dat niet lukt dan zou ook een start later dit jaar tot de mogelijkheden behoren. “Volgens de FIA-reglementen zijn acht races het minimum aantal voor een kampioenschap. Dat aantal kunnen we zelfs halen als we in oktober beginnen. Oktober zou wel de uiterste [start]datum zijn, maar dan zou je in de knel kunnen komen met volgend seizoen. Dat zijn we aan het uitzoeken. Kunnen we bijvoorbeeld met het huidige seizoen doorgaan tot in januari? Dat is wel wat complex.”

Brawn is echter optmistisch en denkt dat juli haalbaar is. “Dan kunnen we 19 races organiseren. Het zal zwaar worden: drie raceweekends, een week vrij, weer drie races, weer een weekend vrij. We hebben naar de logistiek gekeken en we denken dat als we begin juli beginnen, het gaat lukken.”

De Formule 1 kijkt bij dat scenario ook naar de mogelijkheid om een race in te korten naar twee dagen. “Om de logistiek op orde te krijgen, moeten we toe naar een aantal tweedaagse races. China bijvoorbeeld als dat doorgaat. Om daar te komen en weer te vertrekken naar een volgende stop zouj prima in twee dagen kunnen.”

Door begin juli als startdatum te noemen, legt Brawn overigens een flinke bom onder de Grand Prix van Frankrijk. Die staat nu als seizoensopener gepland voor 28 juni. De eerste race daaropvolgend is Oostenrijk op 5 juli.