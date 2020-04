Todt: "Teams gaan F1-deelname heroverwegen door corona"

De Formule 1 wil het seizoen 2020 koste wat kost laten beginnen in de zomermaanden. Zoals Ross Brawn al aangaf, desnoods achter gesloten deuren. Er valt veel over te zeggen, maar geeft bovenal aan hoe nijpend de financiële situatie schijnbaar is. Geen seizoen, kan geen Formule 1 in de toekomst betekenen. Of in ieder geval geen Formule 1 meer zoals we die nu kennen, met alle huidige teams. Voor zo'n scenario waarschuwt FIA-voorman Todt alvast met klem. "Ik denk dat continuïteit van de autosport absoluut niet de voornaamste prioriteit is voor een constructeur."

Het betekent dat er een omslag in het denken moet komen. De teams zullen niet primair aan de Formule 1 denken, maar de Formule 1 moet primair aan de teams denken. "Ik hoop natuurlijk dat iedereen zal blijven. Maar daarvoor moeten we wel zorgvuldig naar alle teams luisteren", vervolgt Todt tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "Dat geldt zelfs voor de grote teams, we kunnen in deze tijd echt niets voor kennisgeving aannemen. Alles moet worden bekeken en in dat proces moeten we ook bescheiden zijn. We houden allemaal van autosport, maar het is niet van cruciaal belang voor onze samenleving. Juist daardoor moeten we nu verstandige besluiten nemen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat veel teams, automerken en leveranciers hun [F1-]programma's gaan heroverwegen."

Tegelijkertijd wil Todt alle malaise ook aangrijpen om van de nood een soort deugd te maken. "Het zal enige tijd duren, maar ik hoop zeker dat we hier uiteindelijk beter uitkomen." Het betekent concreet dat de Formule 1 toekomstbestendiger moet worden, bijvoorbeeld qua kosten die de pan uit rijzen. "In iedere crisis heb je heel veel slechte dingen, maar ook een paar goede. Het goede is nu dat we de Formule 1 beter kunnen maken voor de toekomst. In de Formule 1 zijn we [qua kosten] bijvoorbeeld tot een hoogtepunt gestegen. Dat is in mijn optiek niet verstandig en kunnen we nu juist aanpakken." Een verdere verlaging van het budgetplafond staat dus op de politieke agenda.

