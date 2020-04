Moody's ondanks bijstelling rating optimistisch over Formule 1

Vanwege de coronapandemie zijn de eerste acht races van het Formule 1-seizoen al afgelast of uitgesteld. Achter de schermen wordt druk overlegd om nog iets van het seizoen te maken. Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien is nog compleet onduidelijk, feit is wel dat er financiële verliezen geleden worden.

Moody’s is er bij de beoordeling van uitgegaan dat misschien wel het hele seizoen in het water valt. Zo’n scenario zou niet funest zijn voor de toekomst van de sport, aldus Moody's: “Formule 1 heeft op dit moment voldoende liquide middelen en genoeg flexibele kosten om door een serieus ingekort seizoen te komen. We verwachten zelfs dat het een volledig gemist seizoen kan opvangen.”

De Formula One Group had volgens Moody’s op 31 december 2019 voor 900 miljoen dollar aan middelen in de boeken staan, waarvan 400 miljoen dollar in kas en 500 miljoen dollar als niet opgenomen krediet. “We verwachten dat dit voldoende is om eventuele terugbetalingen aan racepromotors, sponsors, uitzendgerechtigden en teams op te vangen, ook als het complete seizoen wordt afgeblazen.”

De rating van Moody’s belangrijk. Grote geldschieters als banken en investeerders baseren hun bereidheid om ergens geld in te investeren onder andere op het oordeel van deze financiële instelling. Een lagere beoordeling kan er toe leiden dat geldschieters minder happig zijn om geld uit te lenen. Dat betekent weer dat eventuele leningen duurder zullen worden.