Mohammed Ben Sulayem nam eind 2021 het stokje over van Jean Todt en heeft daarna meerdere malen aangegeven een moeizame eerste periode als hoofd van de FIA te hebben beleefd. Volgens de Emirati had dit te maken met een financieel hoofdpijndossier dat hij na zijn indiensttreding in de schoenen geschoven kreeg. “Er was een financieel probleem waar ik niks van af wist”, vertelde Ben Sulayem vorig jaar. “We hadden een tekort, zelfs al voor de pandemie, maar ik ben blij dat we dit hebben opgelost.” Volgens de FIA-president ging het om een bedrag hoger dan twintig miljoen dollar. Ook kreeg Ben Sulayem te maken met een rechtszaak omtrent een mogelijke patentbreuk van de halo.

Todt heeft tot dusver nooit gereageerd op de opmerkingen van zijn opvolger. In gesprek met L’Equipe gaat de Fransman voor het eerst in op de kritiek en hij is allesbehalve te spreken over de manier waarop hij neergezet wordt. Volgens Todt vielen de financiële tekorten te wijten aan de coronacrisis. Ook meent hij dat de financiële positie van de FIA een stuk sterker was aan het einde van 2021 dan twaalf jaar daarvoor, toen hij tot president werd benoemd. “Toen ik vertrok was er 250 miljoen euro aan reserves”, vertelt hij de Franse krant nadat hij gevraagd wordt naar de opmerkingen van Ben Sulayem. “Toen ik in 2009 arriveerde was dat amper veertig miljoen [euro], hoewel de FIA een paar jaar daarvoor de commerciële rechten voor honderd jaar aan de F1 had afgestaan. Ik noem het geen tekorten. Toen ik wegging was het budget verdrievoudigd, met veel nieuwe competities en bronnen van inkomsten, zoals de Formule E, World Endurance Championship of het Rally Raid Championship.”

De 77-jarige Fransman geeft toe dat de rechtszaak rondom de halo nog openstond ten tijde van zijn vertrek. “Maar het werd niet onder het tapijt geveegd”, vervolgt hij. “Het was goed gedocumenteerd en gemonitord door onze diensten. We hadden het in de senaat en de World [Motor Sport] Council gepresenteerd, en de huidige president had deze presentatie bijgewoond. Deze rechtszaak was in Texas tot leven gebracht door een engineer die een patent had dat alleen een korte periode in de Verenigde Staten gold. Toen ik vertrok waren er dus geen geheimen en slechts één lopende zaak, dat was deze. Maar ik was niet verrast, ik wist wie mijn opvolger was. Ik ken zijn karakter.”

Gevraagd of hij zich heeft geërgerd aan de uitingen van de huidige FIA-president, antwoordt Todt: “Nee, het maakt me niet uit. Ik leef volgens het principe dat wanneer het ene hoofdstuk sluit, een ander hoofdstuk begint en we moeten ons ervan weerhouden de voorganger aan te vallen. Of ik nou wegging bij Peugeot, Ferrari of the FIA, ik heb nooit iets slechts gezegd. Het heeft geen zin om aantijgingen te maken, vooral als ze niet kloppen.”

Waarom de FIA beter presteert

“En wat betreft de omzet van de FIA zal ik nog iets zeggen. Tijdens mijn presidentschap was de Hundred Year Agreement en Concorde Agreement tussen de FIA en de F1 rond gekomen, nog voordat Liberty Media de eigenaar werd van de Formula One Management [FOM]. Zonder te ver in de details te duiken, kan ik je vertellen dat het inkomen dat de FIA ontving heel duidelijk is toegenomen. Ook is de bestuurlijke positie binnen F1 hersteld. Nu heeft het een derde van de stemmen, naast de FOM en de teams. Dat is een wezenlijk verschil vergeleken met voorgaande overeenkomsten. Je kan iemand er niet van weerhouden kritiek te uiten of het oneens met je te zijn. Maar alles dat ik tijdens mijn presidentschap heb gedaan is altijd goedgekeurd door de senaat en de councils.”

Ben Sulayem heeft zelf ook de nodige kritiek ontvangen van verschillende partijen in de Formule 1 voor zijn handelswijze. De Emirati heeft de sport namelijk in een totaal andere richting opgeduwd. “Alles dat onder mijn mandaat was gevestigd, is op zijn kop gezet”, concludeert Todt.