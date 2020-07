Officieel: Red Bull tekent protest aan tegen DAS-systeem Mercedes

Het protest is inmiddels officieel bevestigd, maar komt niet als een verrassing. Red Bull maakte vanaf de wintertests al duidelijk dat men protest zou aantekenen zodra Mercedes DAS tijdens een officieel raceweekend zou gebruiken. Door de coronacrisis duurde dat langer dan gepland, maar Red Bull heeft uiteindelijk woord gehouden. Nadat Mercedes vrijdag bevestigde gebruik te maken van het DAS-systeem en dat ook zichtbaar was tijdens de trainingen, heeft Red Bull een officieel schrijven ingeleverd bij de FIA-stewards.



Christian Horner liet vrijdag tijdens de persconferentie voor teambazen al doorschemeren protest aan te tekenen en eiste opheldering. "Ik denk dat we een meningsverschil hebben over het systeem, het is duidelijk dat het besturen van de wagen niet het primaire doel is van het systeem", aldus Horner. "Vanuit technisch aspect denkt Mercedes natuurlijk dat ze het goed hebben, maar onze engineers denken iets anders. In een situatie als deze is het dan verstandig om vrijdag al een protest in te dienen zodat de stewards er vandaag [vrijdag] nog naar kunnen kijken. Dat is eerlijker dan wachten tot na de kwalificatie of race."

Concurrentie blijft achter met vragen

Mercedes introduceerde het DAS-systeem in februari tijdens de eerste testweek van het nieuwe Formule 1-seizoen. Dankzij DAS, wat zoveel betekent als Dual Axis Steering, kan de betreffende coureur de sporing van de voorwielen vanuit de cockpit veranderen. Dat doen ze door het stuurwiel naar zich toe te trekken of juist van zich af te duwen. Op het rechte stukken kan men de voorwielen zo compleet recht zetten, hetgeen de topsnelheid iets ten goede komt en vooral de wrijving en daarmee de bandenslijtage vermindert. De concurrentie zette op meerdere vlakken vraagtekens bij het systeem. De FIA gaf destijds aan dat het systeem dit jaar nog mag, maar met instemming van Mercedes is toen wel besloten om het systeem vanaf 2021 te verbieden.



Mercedes-teambaas Toto Wolff verklaarde eerder vandaag al begrip te hebben voor het protest van Red Bull, maar benadrukte tegelijkertijd dat zo'n protest de opening van het Formule 1-seizoen niet moet overschaduwen. Wolff drukte Horner daarom op het hart 'verstandig' om te gaan met een eventueel protest. Een boodschap die, naar nu blijkt, aan dovemansoren gericht is.

