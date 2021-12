Hamilton wil Verstappen verslaan: “Zou mijn mooiste wereldtitel zijn”

Met overwinningen in Brazilië en Qatar is de achterstand van Lewis Hamilton geslonken tot acht punten op Max Verstappen, met nog twee races te gaan (en 52 punten te verdienen). De hevige strijd om de wereldtitel duurt al maanden, maar Hamilton lijkt in de tweede helft van het seizoen geschakeld te hebben naar een ander niveau. Dat hij daar op bepaalde momenten bij geholpen werd door de verse Mercedes-krachtbron, staat buiten kijf. Op persoonlijk vlak is Hamilton echter van mening dat hij weer een stap gezet heeft.

“Ik weet niet of ik een ander niveau bereikt heb, ik was volgens mij al redelijk op niveau”, verklaarde Hamilton donderdag tijdens de persconferentie met een glimlach. “Misschien heb ik in Brazilië op een niveau gepresteerd wat ik nog niet vaak gedaan heb, maar ik heb wel vaker een achterstand weg moeten poetsen. Het is natuurlijk wel zo dat je elke keer weer leert van de wagen, over de samenwerking met het team en hoe we met z’n allen weer een stap verder kunnen komen. Ik denk dat we als collectief ook een stap gezet hebben en dat is zeker nodig. We moeten altijd sterker worden, meer vermogen vinden en alles doen om beter te worden. Dat is voor ons allemaal het doel.”

Voor Hamilton staat het als een paal boven water dat hij een ongekende strijd heeft moeten leveren tegen Verstappen, die dit jaar voor het eerst echt mee kan doen om de wereldtitel. “Dat zou het zeker zijn”, reageerde Hamilton of de wereldtitel in 2021 zijn mooiste zou zijn. “Dit is sowieso iets wat nog nooit iemand gepresteerd heeft, we hebben dit gedaan in de zwaarste omstandigheden die we in lange tijd gehad hebben. Het is voor het collectief een flinke uitdaging geweest, zeker in een pandemie en alles wat we meegemaakt hebben.”

Hamilton kan met het winnen van een achtste wereldtitel alleen de leiding komen in het klassement aller tijden. Momenteel staat hij gedeeld eerste op zeven titels met Michael Schumacher. De Britse coureur vindt dat hij meer rust heeft dan eerder. “Het is anders in de zin dat het twee teams zijn die ontzettend dicht bij elkaar liggen”, voegde Hamilton toe. “Het is anders omdat we op nieuw terrein vechten, niemand heeft ooit acht wereldtitels gewonnen bij de coureurs. Dat is nieuw. Aan de andere kant ben ik rustiger dan ooit tevoren, ik doe dit al een lange tijd. Ik weet nog hoe mijn eerste kampioenschap was en zelfs mijn tweede en derde titel waren heel anders, er was veel meer druk. Ik ben nu een stuk rustiger en beter dan ooit tevoren. Ik kan de geschiedenis niet meer veranderen, maar ik bereid me zo goed mogelijk voor op wat gaat komen.”