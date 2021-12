Alsof het een raceweekend als alle andere is. Zo nam Max Verstappen donderdag plaats in de persconferentie voor de eerste Grand Prix van Saudi-Arabië. Aan niets viel te merken dat dit weekend mogelijk de beslissing kan vallen in de zinderende titelstrijd, die nu al twintig races onderweg is.

Gevraagd hoe hij het mogelijk belangwekkende weekend in Jeddah benadert, antwoordde Verstappen: “Zoals ik het hele seizoen al doe. Ik bedoel, dat verandert niet. We rijden op een nieuw circuit, wat inhoudt dat we die eerst moeten gaan leren. We zullen zien hoe het tijdens de eerste training gaat. En voor de rest probeer ik me gewoon op het weekend te focussen en zo competitief mogelijk te zijn.”

Verstappen heeft op het moment acht punten voorsprong op Lewis Hamilton, maar de Brit won de laatste twee races in Brazilië en Qatar waarmee hij het momentum aan zijn zijde lijkt te hebben. Ondanks dat er veel gezegd en geschreven wordt over hoe het kampioenschap mogelijk zal eindigen, blijft Verstappen nuchter onder alles. Op de vraag hoe hij zich afsluit voor alle ruis, deelt hij mee: “Door er altijd neutraal in te staan. Door geen positieve dingen te lezen en geen negatieve dingen. Of in het algemeen door niet veel te lezen en me met andere dingen in het leven bezig te houden. Maar zodra ik op het circuit aankom, focus ik me natuurlijk op de Formule 1 en de dingen die op de baan moeten gebeuren. En natuurlijk bereid ik me voor in de simulator. Maar voor de rest houd ik me met andere zaken bezig. Ik denk dat dat ook helpt.”

Bij de Nederlandse media benadrukte hij nul extra spanning te voelen ondanks dat in de komende twee races de beslissing valt: “Omdat ik zelf weet dat ik altijd mijn best doe. Meer zit er toch niet in. We gaan het zien. Als ik een goede auto heb dan weet ik dat ik de race win. Maar als die [auto] niet goed genoeg is, dan gaat het hem gewoon niet worden. Zo makkelijk kun je het gewoon maken voor jezelf.”

Ongeacht of hij wereldkampioen wordt of het seizoen als tweede besluit, zal Verstappen tevreden terugkijken op 2021. “Het is natuurlijk een geweldig jaar voor ons geweest. We hebben veel mooie momenten gehad”, aldus de Limburger op een vraag van Motorsport.com. “We hebben dit jaar een goede stap gemaakt. We hebben de auto echt weten te verbeteren en om tot aan het einde toe in het titelgevecht te zitten is een zeer indrukwekkende prestatie van ons. Ik zal de laatste twee races gewoon proberen te genieten, want waar we ook eindigen, we hebben een heel erg goed seizoen gedraaid als team.”