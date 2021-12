Vettel organiseert kartrace voor vrouwen in aanloop naar GP Saudi-Arabië

De Formule 1 organiseert dit weekend voor het eerst een Grand Prix in Saudi-Arabië, een land dat in het verleden meerdere malen in opspraak is gekomen op het gebied van de mensenrechten en de gelijkheid tussen mannen en vrouwen. De race is dan ook geen onbesproken onderwerp voor Aston Martin-coureur Sebastian Vettel, die zich dit seizoen al meerdere malen sterk gemaakt voor gelijke rechten voor iedereen. Zo reed hij eerder dit jaar onder andere al meerdere malen met een helm in de regenboogkleuren en sprak hij zich meermaals kritisch uit over bepaalde misstanden.

In plaats van zich alleen uit te spreken tegen bepaalde misstanden, heeft Vettel in Saudi-Arabië besloten om zelf actie te ondernemen. Waar hij eerder dit jaar al bewapend met een vuilniszak de handen uit de mouwen stak voor een beter milieu, heeft de Duitser in Saudi-Arabië zijn aanwezigheid gebruikt om een beter beeld te krijgen van de situatie in het land. De Aston Martin-coureur heeft nabij Jeddah een kartbaan afgehuurd en een aantal lokale, vrouwelijke coureurs uitgenodigd, waarmee hij vervolgens het gesprek is aangegaan om hun kant van het verhaal aan te horen.

Vettel kiest voor positieve benadering

“Voordat we hier naartoe gingen is er natuurlijk een hoop over gesproken, voorafgaand aan de allereerste keer dat we hier gaan racen”, sprak Vettel donderdag voorafgaand aan het Grand Prix-weekend in Jeddah. “Er zijn een hoop vragen gesteld, vragen die ik mezelf ook heb gesteld, dus ik vroeg me af wat ik zou kunnen doen. Er is zoveel nadruk gelegd op negatieve voorbeelden wat betreft de tekortkomingen van bepaalde landen als het aankomt op de mensenrechten en andere zaken, dus ik heb het echt van een positieve kant proberen te benaderen.”

“Ik heb vandaag onder de hashtag #raceforwomen mijn eigen kartevenement georganiseerd. Een groep van zeven of acht vrouwen kwam in actie op het circuit. We hebben alleen voor hen een mooi evenement georganiseerd. Ik heb mijn eigen ervaringen in het leven en op het circuit gedeeld, om samen iets te doen en hun vertrouwen te laten groeien.”

In Saudi-Arabië mogen vrouwen pas sinds een paar jaar op de openbare weg plaatsnemen achter het stuur. Vettel had dan ook vrouwen met ervaring in de racerij, maar ook vrouwen zonder racelicentie uitgenodigd. De Duitser zegt er zelf veel van te hebben opgestoken: “Ik moet zeggen dat ik echt geïnspireerd ben geraakt door hun verhalen, hun achtergronden en hun positiviteit over de verandering in hun land. Het klopt dat als we hier met een westerse of Europese blik naar kijken, er nog steeds een hoop zaken verbeterd en aangepakt moeten worden. Maar er zijn ook zaken die veranderen. Voor die mensen maakt het echt een groot verschil.”

“Uiteindelijk is het voor ons heel moeilijk om, over een land waar we maar een paar dagen zijn, een perfect oordeel te vellen, terwijl we niet de hele achtergrond van de mensen weten. Dit was voor mij belangrijk, om deze vrouwen te leren kennen. Het was een gedenkwaardig en inspirerende dag en een fantastische manier om dit weekend af te trappen. Zoals ik al zei, focus je op de positieve kant.”