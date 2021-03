De technische reglementen in de Formule 1 zijn tijdens de winter grotendeels stabiel gebleven. De teams hebben het grootste deel van het ontwerp uit 2020 mee kunnen nemen naar dit seizoen, al zijn er wel de nodige wijzigingen doorgevoerd voor de achterzijde van de auto’s. Zo hebben de teams een deel van de vloer voor de achterwielen weg moeten halen en zijn de voorschriften voor het ontwerp van de achterste brake-ducts en de diffuser gewijzigd.

Met de ingreep wilde de Formule 1-organisatie de hoeveelheid downforce van de auto’s met 10 procent verminderen, om zo bandenleverancier Pirelli tegemoet te komen en het risico op nieuwe problemen met de banden te verminderen. Lewis Hamilton denkt echter dat er nog een andere reden achter de reglementswijzingen zit.

“Het is geen geheim dat die wijzigingen zijn doorgevoerd om ons af te remmen”, sprak de wereldkampioen nadat hij in de eerste kwalificatie van het seizoen zijn meerdere moest erkennen in Max Verstappen. De Brit vergeleek de situatie vervolgens met afgelopen jaar, toen de teams vanaf de Italiaanse Grand Prix niet meer een aparte motorstand mochten gebruiken in de kwalificatie, een trucje waar vooral Mercedes veel voordeel uit leek te halen. “We hadden vorig jaar ook al de veranderingen aan onze motor om hetzelfde effect te bereiken, maar het is oké. Wij houden wel van een uitdaging en blijven hard werken en ons uiterste best doen.”

Verstappen: Geboekte progressie komt door meerdere factoeen

Mercedes leek tijdens de wintertest flink last te hebben van de wijzigingen aan de vloer, vooral ook omdat het team al jaren kiest voor een lage rake, terwijl de achterkant van de Red Bull een flink stuk hoger staat. Mercedes-teambaas Toto Wolff bevestigde vrijdag al dat de wijzigingen aan de vloer zeker een negatieve impact hebben op teams als Mercedes en Aston Martin die gebruikmaken van een lage rake. Volgens Verstappen zijn de gewijzigde reglementen voor de vloer echter niet de enige reden voor het feit dat Red Bull tijdens de winter flinke stappen heeft gemaakt ten opzichte van Mercedes.

“Het is al een tijdje onze filosofie”, sprak de polesitter voor de Grand Prix van Bahrein over het feit dat zijn team gebruikmaakt van een hoge rake. “Ik denk niet dat daar de sleutel ligt [van de geboekte progressie], ik denk dat dat door een aantal factoren komt. We wisten bijvoorbeeld waar vorig jaar onze zwaktes lagen en die hadden niet alleen met de rake te maken. Ook op het gebied van de motor, Honda heeft ontzettend hard gewerkt om de motor te verbeteren en daarmee hebben ze geweldig werk geleverd.”