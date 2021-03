Wolff: Mercedes heeft meer last van veranderde regels dan Red Bull

Tijdens de testdagen in Bahrein waren de Mercedes-coureurs niet te spreken over de instabiele achterkant van de W12. Er werd meteen naar de aangepaste vloer gewezen, en in het kielzog daarvan ook naar het concept van Mercedes. Het Zuid-Duitse merk rijdt traditiegetrouw met een veel lagere rake (mate waarin de achterkant omhoog staat) dan Red Bull, waardoor het volume van de diffuser kleiner is. Door de langere wielbasis is de achterste vloersectie echter groter en kan die als een verlengstuk van de diffuser worden gebruikt. Dat laatste is lastiger geworden door de nieuwe regelgeving, bevestigt Wolff voorafgaand aan de eerste race in Bahrein.

Teams met hoge rake in het voordeel?

"Wij hebben waarschijnlijk meer last van de veranderde reglementen dan de auto's met een hoge rake. Red Bull volgt dat concept al vele jaren. Met ons concept is het moeilijker om het verlies aan downforce door de aangepaste vloer op te vangen", legt Wolff aan onder meer Motorsport.com Nederland uit. Zijn uitspraak valt ook met cijfers te staven, zo vervolgt de Oostenrijkse teambaas in de online persconferentie. "Onze analyses laten zien dat de auto's met een hoge rake minder downforce hebben verloren dan auto's met een lage rake."

Het kopiëren van het Red Bull-concept is echter onbegonnen werk. "In het laatste jaar onder dit reglement kunnen we het concept van Red Bull niet kopiëren. Dat is fysiek onmogelijk, ook als je kijkt naar onze achterwielophanging. We moeten het beste van ons huidige concept maken en de auto finetunen." Dat laatste is overigens al gebeurd. Zo oogt de W12 een stuk stabieler dan tijdens de wintertest. "Het zijn geen kleine aanpassingen die we hebben doorgevoerd om de balans te verbeteren. We hebben gezocht naar een andere 'sweet spot' van de auto, ook in combinatie met de nieuwe banden. Maar het klopt wel dat de auto minder wispelturig is aan de achterkant. Nu moeten we het nog verder finetunen voor de sessies die er echt toe doen."

'Hoop op een spannend gevecht met Red Bull'

Deze verbeteringen betekenen volgens Wolff niet dat Mercedes automatisch beslag legt op de eerste posities. "Ik hoop vooral dat we een spannend gevecht kunnen hebben, dat willen de fans zien en dat willen wij ook graag. Red Bull is een formidabel team, waar iedereen keihard werkt. Voor het hybride tijdperk hebben ze vier kampioenschappen gewonnen en zij zullen zonder twijfel de grootste uitdagers zijn voor dit jaar." Wolff blijft ook bij zijn standpunt dat Red Bull betere papieren heeft voor het openingsweekend. "Als wij dit weekend nog achterliggen op Red Bull, dan moeten we die achterstand rap goedmaken en er intern echt alles aan doen. Als we ongeveer net zo snel zijn als Red Bull, en dat lijkt me momenteel het maximaal haalbare, dan zijn we klaar voor een spannend gevecht met een ander topteam."

