De pas 23-jarige Russell is dit jaar de vervanger van Grosjean in de vakbond die de belangen van de coureurs behartigt. De Williams-rijder is er samen met viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel een van de directeuren, terwijl voormalig Formule 1-coureur Alexander Wurz als voorzitter aanblijft. Russell ziet het als een grote eer dat hij de functie bij de GPDA mag bekleden,

“Ik wilde die rol aannemen omdat het echt geweldig is wat de GPDA in al die jaren heeft betekend voor de sport”, vertelt Russell. “In 2019 hadden we nog regelmatig bijeenkomsten met alle coureurs, ongeveer om de twee races. Daarna bleven we altijd nog even zitten en spraken we over bepaalde aspecten van de sport die wat ons betreft nog beter kunnen, zoals de veiligheid of wat dan ook. In 2020 was dat wat lastiger natuurlijk door COVID, maar ik was altijd iemand die zich liet horen en ik vond het leuk om mijn mening uit te spreken. Ik ben er best trots op dat ik een stem kan zijn voor de coureurs.”

Jongere coureurs

Tussen de ervaring van Vettel en Wurz is Russell – die dit jaar aan zijn derde Formule 1-seizoen begint – wellicht de vreemde eend in de bijt, maar niet zonder reden: “Ik kijk er naar uit en heb vooral een goede band met veel jongere coureurs op de grid. Ik denk in zekere zin dan ook dat Sebastian de oudere helft van de grid vertegenwoordigt, terwijl ik in potentie de jongere helft vertegenwoordig.”

Volgens Russell krijgt de GPDA een steeds grotere rol in de besluitvorming binnen de sport: “De invloed die wij hebben op de Formule 1, op de FIA, wordt elk jaar groter. De Formule 1 staat daar absoluut open voor en ze willen echt dat wij er meer bij betrokken worden. Ik weet niet wat de toekomst zal brengen. Het zou fantastisch zijn als we ook buiten de Formule 1 en ook in de autosport in zijn geheel van ons kunnen laten horen, maar ik ben slechts de nieuwkomer in deze rol, dus ik kan me op dit moment nog niet met teveel zaken bemoeien. Voor nu is het vooral nog zaak om te leren en te luisteren zodat ik langzaam kan groeien in deze rol.”