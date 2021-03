McLaren niet ontevreden met P6 en P7 voor Ricciardo en Norris

De wintertest twee weken geleden op hetzelfde circuit in de Golfstaat beloofde veel goeds voor de stal die vorig jaar op de derde plaats in het constructeurskampioenschap eindigde. Ook afgelopen vrijdag in de eerste twee vrije trainingen voor de openingsrace deed vooral Norris van zich spreken met competitieve tijden. Alles leek er op te wijzen dat McLaren zich zou kunnen mengen in de strijd om de beste startplaatsen. In de kwalificatie moest McLaren echter niet alleen de RB16B van Max Verstappen en beide Mercedessen voor zich dulden, ook Charles Leclerc (Ferrari) en Pierre Gasly (AlphaTauri) waren sneller.

McLaren-teambaas Andreas Seidl reageerde na afloop van de kwalificatie vrij nuchter. "Ik denk dat er een beetje een hype was na de test en na de training, maar we zijn altijd realistisch geweest over waar we denken te staan”, aldus de Duitser. “In de trainingen zagen we er gewoon beter uit omdat we een set-up hebben gekozen die het beste bij de kwalificatie paste. Ik denk dat we [in de training] meer hebben laten zien dan de andere teams en dat is waarom er een beetje een hype was.”

Ook Lando Norris had al voor de kwalificatie verwacht met beide Ferrari's en AlphaTauri's te moeten strijden om de beste plekken achter Red Bull en Mercedes. “We zijn niet verrast, ik denk dat we wel wisten waar we zouden staan. We wisten dat we de strijd aan zouden gaan met AlphaTauri en Ferrari en ik denk dat we daar goed bij in de buurt zitten.” Daniel Ricciardo voegde daar aan toe dat het middenveld dit seizoen zo mogelijk nog dichter bij elkaar staat dan voorheen. “Die groep achter Mercedes en Red Bull is zo close. Ik denk dat dit waarschijnlijk het hele seizoen zo zal zijn. Zeker in de eerste paar races zal het er gewoon om gaan wie het beste rondje aaneen kan rijgen.”

Overstap naar Mercedes

McLaren was het enige team dat deze winter van motorleverancier wisselde, van Renault naar Mercedes. Ondanks die grote ingreep is Seidl tevreden met waar het team staat. “Ik ben erg blij met de vooruitgang die we in de winter hebben kunnen boeken, met de ontwikkeling van de auto zelf, de integratie van de Mercedes-krachtbron en het klaarstomen van beide coureurs.”