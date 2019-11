Hamilton heeft ‘geen enkele interesse’ in deelname aan Formule E

Hamilton liet na de vorige race in Japan middels een serie berichten op social media nog eens blijken zich het lot van de aarde enorm aan te trekken. Tweevoudig Formule E-kampioen Jean-Eric Vergne gaf daarop tegenover Motorsport.com te kennen dat de Brit dan ook maar de overstap moest maken naar het volledig elektrische kampioenschap en merkte daarbij op dat de Formule 1 de meest vervuilende sport is die er bestaat. Hamilton piekert er niet over. “Ik heb geen enkele interesse om in de Formule E te gaan rijden”, stelde hij klip en klaar na een vraag van Motorsport.com. “Ik heb op dit moment geen plannen om dat hierna te doen.”

Over de kritiek die hij op zijn posts op social media heeft gekregen, zei hij: “Er zijn heel veel mensen die een mening hebben over hoe ik mij op social media gedraag, maar uiteindelijk ga ik daar zelf over. We hebben allemaal een stem en bepalen zelf hoe we die gebruiken." Hamilton realiseert zich dat zijn beroep als Formule 1-coureur niet helemaal strookt met de boodschap die hij probeert uit te dragen. "Ik voel me er zelf ook niet helemaal comfortabel bij dat mijn CO2-voetafdruk als coureur groter is dan die van de gemiddelde huiseigenaar die in dezelfde stad woont, doordat we over de hele wereld reizen en met formulewagens racen. Maar dat betekent nog niet dat ik me niet zou mogen uitspreken over dingen die over een positieve verandering gaan. Ik ben constant aan het kijken naar manieren waarop ik de impact die ik heb op de wereld kan minimaliseren. Dit is iets waar ik mij met de tijd steeds meer bewust van ben geworden. Het kost tijd voordat zoiets tot je doordringt. Uiteindelijk draait het hier om educatie. Ik probeer gewoon aandacht voor bepaalde zaken te vragen en iedereen mag zelf kiezen of ze er iets mee doen of niet.”

Geen kampioenschapsfeest in Mexico

Hamilton kan aanstaande zondag zijn zesde wereldtitel in de Formule 1 veiligstellen als hij veertien punten meer scoort dan Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas. De Brit verwacht het Autodromo Hermanos Rodriguez echter niet als zesvoudig wereldkampioen te verlaten. “Ik kan me niet herinneren dat ik dit seizoen in een race veertien punten meer heb gescoord dan Valtteri. Mocht dat wel het geval zijn, dan zal dat maar in één race zijn geweest”, liet Hamilton over het binnenhalen van de titel weten. “Valtteri heeft het hele jaar goed gepresteerd en heeft de vorige race gewonnen, dus ik ga er vanuit dat hij dit weekend ook sterk zal zijn. En uiteindelijk maakt het niet uit waar het gebeurt, zolang je het maar voor elkaar krijgt. Ik realiseer me dat er nog veel punten te verdelen zijn, dus ik zal over de komende vier races genomen een goede job moeten doen.”

Sinds de zomerstop is Ferrari er elke kwalificatie met de pole-position vandoor gegaan. De laatste keer dat Hamilton van de eerste startplek vertrok, was in Duitsland. De leider in het klassement gaat er niet vanuit dat hij in Mexico kans maakt op de pole. “Er is niet veel veranderd voor deze race. We beginnen aan dit weekend in de wetenschap dat Ferrari enorm snel is op de rechte stukken en rechte stukken vormen een belangrijk deel van dit circuit. Ik heb geen idee wanneer we weer een pole kunnen pakken, of het moet al een keer regenen, want dat zet alles op zijn kop.” Hamilton voegde daaraantoe: “Maar zoals je de laatste races wel hebt gezien, draait het tegenwoordig niet alleen maar om de kwalificatie. Het gaat er ook om dat je een goede auto hebt voor de race. In het verleden gingen Red Bull en Ferrari hier vaak goed, maar we weten nu beter hoe we de auto het beste kunnen gebruiken, dus misschien maken we dit weekend een betere kans.”

Met medewerking van Scott Mitchell