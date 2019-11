Verstappen noemt snelheidsverschil met Ferrari krankzinnig

“Ferrari heeft gedurende het jaar steeds meer vermogen erbij gekregen”, laat Verstappen donderdag weten aan onder andere Motorsport.com. “Ze zijn daardoor op dit moment zeer moeilijk te verslaan. Ook al heb je een auto die een halve seconde sneller is, dan nog is het nagenoeg onmogelijk om ze te verslaan in de kwalificatie. Dat kun je wel zien aan Mercedes, die zonder twijfel over de beste auto beschikken. Zij komen in de kwalificatie de laatste tijd ook steeds tekort. Het snelheidsverschil met Ferrari is krankzinnig.”

Een aantal teams zet vraagtekens bij de legaliteit van de motor waarmee Ferrari rijdt. Verstappen houdt zich op de vlakte als hem wordt gevraagd naar waar het snelheidsverschil vandaan kan komen. “Nee”, antwoordt hij op de vraag of hij een idee heeft. “Anders hadden wij dat zelf ook wel in onze motor geïmplementeerd. Maar we blijven pushen om meer vermogen te vinden. Het verschil is echter heel groot." Verstappen is niettemin te spreken over het werk dat Honda dit jaar heeft verricht. "Als we onszelf vergelijken met Mercedes en Renault, dan zien we er sterk uit en komen we niet zoveel tekort. Mercedes rijdt normaal gesproken wel met meer downforce dan wij, maar we zitten bij ze in de buurt, wat volgens mij al een goede prestatie is. Maar we zullen moeten blijven pushen.”

'Race in Mexico dit jaar moeilijker'

Verstappen won de laatste twee edities van de Grand Prix van Mexico, maar stelde eerder al zichzelf niet als favoriet te zien voor de editie van dit jaar. Op de donderdag voor het weekend verklaart hij dat het vooral afwachten is hoe de Honda-krachtbron het doet op het Autodromo Hermanos Rodriguez, waar de motor het vanwege de hoogte zwaarder te verduren heeft. “Onze auto heeft hier altijd goede mechanische grip en de Renault-motor deed het hier altijd wel vrij redelijk, om daar eens een keer positief over te zijn”, kijkt Verstappen met een glimlach terug op zijn goede resultaten in de afgelopen twee jaar. “We weten nog niet hoe competitief de Honda-motor hier dit jaar gaat zijn, we zullen het zien tijdens de trainingen. Ik denk dat we het dit jaar iets moeilijker krijgen. In vergelijking met Mercedes en Ferrari hebben we dit jaar namelijk niet zo’n grote voorsprong met de auto en Ferrari is supersnel op de rechte stukken. Het lastig om die tijd goed te maken in de bochten. Vooral in de kwalificatie. In de race hebben ze volgens mij niet zo’n heel groot voordeel qua vermogen. Er is nog steeds wel een verschil, maar minder groot, dus misschien dat we in de race wat meer kans maken.”

De banden spelen echter ook een voorname rol in Mexico, zo weet Verstappen. Maar laat bandenmanagement nou net een van de sterke punten zijn van de Red Bull-coureur. Of Ferrari met beter bandenmanagement en een betere strategie te kloppen is in Mexico? “Als je geen tijd wint op de rechte stukken, moet je harder pushen in de bochten en daardoor gebruik je ook meer van de banden. We zullen daarmee dus nooit in het voordeel zijn. Maar zo is het al vele jaren. Ik denk dat we in sommige races wel goed zijn omgegaan met de banden, maar het hangt gewoon van het weekend af. Op het moment is het moeilijk te zeggen hoe het hier zal gaan.”

