Norris herziet mening: “Albon had straf moeten krijgen”

In de vierde ronde van de race op Suzuka kwam Albon van heel ver en dook in de chicane aan de binnenzijde van de McLaren-rookie. De twee Britten raakten elkaar en Norris schoot daardoor van de baan. Na de race stelde Norris dat het een goede actie van zijn maatje was maar daar komt hij nu op terug. Daags na de race in Japan zag de McLaren-coureur de beelden en daardoor veranderde zijn mening.

“Direct na de race waren mijn uitlatingen aan het adres van Alex erg aardig, voornamelijk door de situatie waarin ik verkeerde”, blikt Norris terug. “De remmen werkten niet goed, ik zou de bocht al niet helemaal halen of ik had wat overstuur gehad. In de auto dacht ik dat ik een gat had, wat ook zo was. Toen ik instuurde zat hij er opeens. Ik wist dat hij van ver kwam maar hij zat opeens naast me. Het gebeurde allemaal heel snel. Ik ging direct van de baan, ik wist niet waar hij heen ging. Vanuit de auto leek het alsof hij niet van de baan schoot. Ik dacht zelfs dat er geen sprake was van contact, ik weet niet waarom. Maar toen ik de beelden zag, zag het er heel anders uit dan dat het voelde. Hij kwam van heel ver, hij had de bocht nooit gehaald. Hij ging met twee wielen buiten de baan en er was contact. Na het zien van de beelden was ik minder blij met wat hij deed. Als ik geen remprobleem had gehad, weet ik 99,9 procent zeker dat we gecrasht waren. Waarschijnlijk met een uitvalbeurt tot gevolg.”

De actie werd niet bestraft door de wedstrijdleiding. Onterecht, stelt Norris nu: “Ik denk dat hij een straf had moeten krijgen. Gezien waar hij vandaan kwam, de hoek die hij richting de bocht had, denk ik nu dat het een straf had moeten zijn.”

De twee rookies zijn goede vrienden en grapten al via de telefoon over het incident. Albon stuurde zijn collega een filmpje van de fameuze aanrijding tussen Ayrton Senna en Alain Prost tijdens de Japanse Grand Prix van 1989. “Als ik geen probleem had gehad en hetzelfde was gebeurd, dan was ik veel bozer geweest. Hij had niet zoveel risico hoeven nemen. Gezien de situatie kunnen we er nu om lachen maar ik denk niet dat het zo grappig blijft als het nog eens zou gebeuren.”

Met medewerking van Oleg Karpov