F1 zet in Mexico elektronische middelen in voor track limits

Elektronische detectie werd ook al toegepast tijdens de Grand Prix van België op Spa-Francorchamps, toen het systeem rijders verhinderde om de Raidillon af te snijden. Het systeem wordt nu ook ingezet bij het uitkomen van bocht 11 in Mexico. Dat is de laatste bocht van de Esses, net voor het rechte stuk waar een DRS-zone is geplaatst. Rijders die breed uitsturen en over de kerbs gaan, kunnen in theorie dus een hogere topsnelheid halen.

De FIA maakt duidelijk dat wie volledig van de baan gaat bij het uitkomen van die bocht zijn rondetijd zal verliezen. Wie dat drie keer doet zal een zwart-witte waarschuwingsvlag te zien krijgen. “Een rondetijd die tijdens eender welke oefensessie of tijdens de race wordt gereden door een rijder die bij het uitkomen van bocht 11 volledig over de rood-witte kerb gaat en met geen enkel deel van de wagen contact blijft houden met de rood-witte deel van de kerb, zal afgekeurd worden door de stewards”, stelde wedstrijdleider Michael Masi.

"De derde keer dat een rijder volledig over de rood-witte kerb gaat en met geen enkel deel van de wagen contact blijft houden met de rood-witte deel van de kerb, krijgt hij een zwart-witte vlag te zien. Verdere overschrijdingen worden daarna gemeld aan de stewards. Elke keer dat een wagen bij bocht 11 de kerb overschrijdt, zal het team geïnformeerd worden via het officiële berichtensysteem."

De regel is zoals gebruikelijk niet van toepassing op een rijder die door een collega van de baan wordt geduwd. Verder gelden ook de richtlijnen van vorig jaar, die door Charlie Whiting werden opgesteld. In de eerste bochtencombinatie moeten rijders die van de baan zijn gegaan een ommetje maken langs de gele 'broodjes' in de uitloopzone. Dat is ook bij het uitkomen van bocht 8 het geval. Rijders mogen alleen het circuit weer oprijden als dat veilig is, en zonder dat ze er een blijvend voordeel aan over houden.