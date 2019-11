Leclerc: "Consistentie is sleutel tot verslaan van Mercedes"

Charles Leclerc was dit jaar al diverse malen op de boordradio te horen wanneer er iets fout ging. Toch heeft hij naast enkele blunders, zoals zijn crash tijdens de kwalificatie in Baku en de botsing met Max Verstappen in Japan, veel hoogtepunten beleefd. Zijn zegereeks na de zomerstop is daarvan de kers op de taart en het bewijs van de groei die hij sinds zijn komst bij Ferrari heeft doorgemaakt.

Die persoonlijke ontwikkeling als coureur heeft hem inmiddels zes pole-positions opgeleverd en twee zeges. Hij stelt dat zelfkritiek aan de basis van zijn successen staat. De Monegask is vaak niet te beroerd om zijn fouten toe te geven en heeft de drang om na afloop te analyseren wat de oorzaak is, zodat hij het een tweede keer kan voorkomen. "Ik ben altijd hard voor mezelf geweest, dat werkt gewoon voor mij. Ik houd er niet van om mijn fouten te verbergen, dus als er iets gebeurt praat ik daar open over", geeft Leclerc aan bij Reuters.

"Ik analyseer alles wat ik doe en als ik iets zie dat me niet bevalt, probeer ik een oplossing te zoeken. Daarom ben ik zo hard voor mezelf. Het is voor mij de beste manier om mijn zwakke punten te verbeteren. Het volgende seizoen zal dat ook zo blijven", voegt de Monegask eraan toe. Ondanks die meedogenloze houding blijft hij niet te lang mijmeren over de momenten waarop er iets mis ging. "Ik zou denk ik niet per se iets willen veranderen aan de fouten die ik heb gemaakt, want je leert er juist van. Volgend jaar is consistentie enorm belangrijk, als we de wagen hebben om het kampioenschap mee te winnen. Consistentie is de sleutel en daar moet ik aan werken."

Het is precies dat aspect waarop Ferrari dit jaar weer de plank missloeg. Het Italiaanse F1-team verloor races waar dat niet nodig was en was te lang bezig met het herstellen van de schade die het aan het begin van het seizoen opliep. Sinds de zomerstop is de vorm echter een stuk beter en dat geeft goede hoop op een nieuwe overwinning in Mexico. "Ik denk dat we er over het algemeen goed bij zullen zitten. Er zijn lange, rechte stukken en onze motor werkt goed. De rechtelijnsnelheid is goed en sinds een aantal races ook het tempo in de bochten. Ik heb er een positief gevoel over", besluit Leclerc.