Renault niet in beroep tegen diskwalificatie Japanse Grand Prix

De diskwalificatie volgde op een protest van concurrent Racing Point. Dat team was van mening dat een systeem dat Renault zou gebruiken om automatisch de rembalans tijdens een ronde aan te passen, niet conform de technische en sportieve regels was. In de aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix oordeelden de stewards dat het systeem wel legaal is volgens het technisch reglement, maar een overtreding is van het sportief reglement omdat het een hulpmiddel voor coureurs betreft. Renault had tot donderdag 17.00 uur onze tijd de mogelijkheid om aan te geven of zij in beroep wilde gaan.

In een statement deelt Renault mee: “We betreuren de beslissing van de stewards en met name de zwaarte van de straf die is opgelegd. Naar onze mening staat de straf niet in verhouding met het voordeel dat de coureurs zouden hebben gehad, vooral niet aangezien het een innovatief systeem betreft dat volledig legaal is verklaard. Het is ook niet consistent met eerdere straffen die voor vergelijkbare overtredingen zijn uitgedeeld, iets wat door de stewards ook erkend wordt, maar waarvoor zij verder geen argumenten aandragen. Echter, omdat we geen ander bewijs kunnen opvoeren naast hetgeen we al hebben aangeleverd om de legaliteit van ons systeem aan te tonen, wensen wij niet meer tijd en moeite te steken in een steriele discussie voor het Internationale Hof van Beroep over het subjectieve oordeel dat is gegeven over een hulpmiddel dat de belasting van de coureur vermindert maar geen invloed heeft op de prestaties van de auto. Om die reden hebben wij besloten om niet in beroep te gaan tegen de beslissing van de stewards.”

Renault zal in de toekomst niettemin voorzichtiger te werk gaan als het gaat om het introduceren van nieuwe systemen. “De Formule 1 zal altijd een plek blijven waar gespeurd wordt naar de kleinst mogelijke kansen om een competitief voordeel te verkrijgen. Dit hebben wij ook altijd gedaan en dit zullen we blijven doen, maar dan wel met strengere interne procedures alvorens innovatieve oplossingen naar het circuit te brengen”, aldus de Franse fabrieksformatie.

Ricciardo en Hülkenberg waren als zesde en tiende geëindigd in de Grand Prix van Japan. Door de diskwalificatie van de Renault-coureurs schuiven Charles Leclerc (Ferrari), Pierre Gasly (Toro Rosso) en Sergio Perez (Racing Point) op naar de zesde, zevende en achtste plaats in de uitslag en hebben Lance Stroll (Racing Point) en Daniil Kvyat (Toro Rosso) nu eveneens punten overgehouden aan de vorige race. Renault verliest door de straf in totaal negen WK-punten en raakt zodoende nog verder achterop in de strijd met McLaren om de vierde plek in het kampioenschap. Het team staat ook nog maar zes punten voor op Toro Rosso, dat de zesde plek bezet in het klassement.

