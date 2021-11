Hamilton domineert in Qatar: “Het was vrij eenzaam vooraan”

Lewis Hamilton zou de eerste startrij voor de Grand Prix van Qatar aanvankelijk delen met Max Verstappen, maar zijn titelrivaal kreeg vanwege het negeren van gele vlaggen in de kwalificatie vijf plaatsen gridstraf aan zijn broek. Daardoor had Hamilton bij de start van de race al meteen een aardige voorsprong op zijn titelrivaal, die tijdens de race de enige coureur bleek die het tempo van Hamilton nog een beetje kon bijbenen. Ook Verstappen moest uiteindelijk echter het hoofd buigen voor de zevenvoudig wereldkampioen, die daarmee zijn tweede opeenvolgende zege pakte, nadat hij een week eerder ook al in het Braziliaanse Sao Paulo had gewonnen.

“Het was vrij rechtdoorzee. Het was best eenzaam vooraan”, sprak Hamilton direct na afloop. De race in Qatar was voor de Brit een totaal ander verhaal dan de week ervoor in Brazilië, waar hij zich zowel in de sprintrace als in de Grand Prix op zondag een weg naar voren moest vechten. “Ik geniet echt van die races waar je je naar voren moet vechten, maar vandaag hadden we gewoon die punten nodig. Het was echt een sterke race van het team vandaag, zowel met de pitstops als de snelheid van de auto.”

Voor Hamilton was er geen vuiltje aan de lucht zondag, maar achter hem gebeurde er wel het nodige. Zo moest teamgenoot Valtteri Bottas vroegtijdig de strijd staken en was de Fin een van de coureurs die kampte met een lekke voorband: “Ik kan niet wachten om de race terug te kijken en te zien wat er achter me gebeurd is”, vervolgde Hamilton. “Ik weet niet zeker waarom zoveel mensen een lekke band kregen, maar ik vermoed dat het door de kerbstones komt.”

Losail 30ste F1-circuit waar Hamilton wint

Met zijn overwinning in Qatar vestigde Hamilton een nieuw record. Het is namelijk het 30ste verschillende circuit waarop de Brit een Formule 1-race heeft weten te winnen. Het leverde hem 25 waardevolle WK-punten op, waardoor hij het gat naar Verstappen in de titelstrijd verkleind heeft tot acht punten. “Ik ben echt heel erg dankbaar voor deze punten. Het is echt een hell of a year geweest, dus om op dit punt in het seizoen twee opeenvolgende overwinningen te scoren voelt echt geweldig. Het stelt ons in een goede positie voor de komende twee races.”