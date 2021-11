Verstappen maximaliseert in Qatar: "Start was gelukkig erg goed"

De allereerste Grand Prix van Qatar kende dankzij de FIA een rommelige aanloop. Max Verstappen moest zich immers melden bij de stewards en kreeg anderhalf uur voor de race te horen dat hij vijf plaatsen achteruit moest op de grid. Het heeft kwaad bloed gezet bij Helmut Marko, die de gridstraf "belachelijk" noemde en toevoegde dat de FIA het waarschuwingssysteem zelf niet op orde heeft. Verstappen behield echter zijn focus en repareerde schade bijzonder rap tijdens de race.

Na amper vijf ronden zat Verstappen alweer op de positie waarop hij zich eigenlijk had gekwalificeerd voor de Qatarese GP. "Ons startpositie was natuurlijk niet ideaal door die straf, maar gelukkig hadden we wel een hele goede start ditmaal", zo laat Verstappen meteen na afloop van de race weten. "Vanaf dat moment kon ik vrij snel weer op de tweede plek komen", duidt hij onder meer op zijn inhaalacties bij Pierre Gasly en Fernando Alonso.

In het restant bleek er niets meer te beginnen tegen de Mercedes van Hamilton, al wist Verstappen dat na tien ronden eigenlijk al en bekijkt hij het liever positief na afloop. "Het was fijn om in de slotfase toch nog die snelste raceronde mee te kunnen pakken. Ik weet ook dat het lastig wordt tot het einde van dit seizoen, maar dat maakt het juist interessant", lacht de WK-leider. Waar Verstappen daarmee alvast refereert aan de races in Jeddah en Abu Dhabi, heeft zich op het circuit nabij Doha in ieder geval uitstekend vermaakt. "Ja, dit is echt een fijn circuit om op te rijden. Het is erg snel en qua degradatie houden de banden het ook nog behoorlijk goed. Echt cool dus", sluit Verstappen af.