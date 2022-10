Na drie seizoenen zal Nicholas Latifi het team uit Grove, en waarschijnlijk Formule 1 in het algemeen, gaan verlaten. Zijn team Williams is inmiddels al druk bezig met het zoeken van een vervanger, welke naast Alexander Albon gaat rijden in 2023. Het vertrek van Latifi leek onvermijdelijk na de laatste race in Monza. Het lukte de Canadees wederom niet om punten te scoren in een veelbelovend weekend voor Williams, terwijl zijn debuterende teamgenoot Nyck de Vries dat wel lukte.

Latifi legt uit dat Williams de keuze na Monza heeft gemaakt, maar dat ze die keuze hebben gebaseerd op de prestaties van de afgelopen races, niet enkel op Monza. Het was volgens hem dus niet specifiek de prestatie van De Vries die de Canadese coureur de das om heeft gedaan. “Het is simpel, het draait om resultaten in deze wereld, en de resultaten waren er om verschillende redenen dit jaar gewoon niet”, vertelt Latifi. “Het team moest de beste keuze voor zichzelf maken, dus ze moesten een andere weg inslaan.” Hoewel de Canadees het liever anders had gezien, geeft hij aan dat hij de keuze begrijpt. “Uiteraard, maar ik moet ook weer verder. Ik heb het ook alweer geaccepteerd en ik moet me nu focussen op de volgende fase in mijn carrière.”

Nicholas Latifi in de persconferentie. Foto: Motorsport Images

Terugblikkend op zijn periode bij de Britse renstal, geeft de coureur uit Toronto aan dat hij tevreden is over zijn prestaties. “Ik heb niet echt spijt van hoe ik te werk ben gegaan, zowel op de baan als daarbuiten”, concludeert Latifi. Nadat hij zijn debuut maakte in 2020, verdiende de Canadees een kans op een tweede seizoen bij Williams. Hierbij boekte hij progressie door het gat met zijn toenmalig teamgenoot George Russell te verkleinen. Zijn knapste prestatie bleek de race in Hongarije in 2021 te zijn, waar Latifi met zijn Williams voor zijn teamgenoot op P7 finishte.

Helaas heeft de 27-jarige coureur deze stijgende lijn niet vastgehouden. Latifi geeft aan dat hij niet goed heeft kunnen wennen aan de nieuwe generatie auto’s. De FW44 was niet in staat om hem comfortabel te laten voelen in de auto, waardoor de prestaties uitbleven. “De filosofie van deze generatie auto's hebben ertoe geleid dat de auto moeilijker te besturen is voor mij. Ze rijden meer op het randje, werken minder mee en fouten worden harder afgestraft. Dit komt deels door de banden, deels door de aerodynamica, deels door de stijfheid, enzovoort. Onze auto mist ook nog eens een hoop downforce. Dat is best lastig, want als coureur zijnde wil je altijd zoveel mogelijk downforce hebben. Hierdoor mis ik gewoon de balans in de auto. De auto van vorig jaar voelde op dat gebied een stuk beter”, concludeert de coureur uit Canada.