Dit seizoen is er een hoop veranderd aan het technische reglement in de Formule 1. Het grondeffect is teruggekeerd en het aantal vleugels en winglets op de wagens is verminderd. Ook zijn er sinds dit jaar 18-inch banden. De regels hebben voor een opschudding gezorgd in het veld. Red Bull Racing en Ferrari strijden om de titel, terwijl Mercedes behoorlijk wat teruggevallen is qua snelheid.

Toch denkt Aston Martin-coureur Sebastian Vettel dat er uiteindelijk niet heel veel veranderd is. “Het is altijd spannend geweest, maar laat ik het zo zeggen: het grote doel was om de auto’s elkaar makkelijker te laten inhalen en te volgen, maar ik denk niet dat er een groot verschil is”, zegt Vettel op een vraag van Motorsport.com. “We kunnen elkaar wel beter volgen, maar er is minder luchtweerstand, dus je moet alsnog dichter bij zitten om in te kunnen halen. En qua banden was het doel om ons meer te kunnen laten racen, maar daar zit denk ik ook niet echt een verschil in. Ik wil niet zeggen dat het mislukt is, maar er heeft veel werk ingezeten en niet alles is er uitgekomen.”

Volgens de Duitser is en blijft de kwalificatie een lastig moment met de nieuwe grotere wielen. “Iedereen vindt denk ik hetzelfde uit. Zo lang je aan de goede kant zit, is het oké. Maar normaal gesproken is het zo, dat hoe sneller je bent qua totaal pakket, hoe minder problemen je hebt. Wij rijden nu achteraan de grid, en we hebben wat verrassingen en weekenden waar het niet goed ging meegemaakt. Daarnaast heb je maar een of twee runs in de kwalificatie. Dat maakt het moeilijker. Het is ongeveer zoals het al was.”

Sprints voor het geld

Afgelopen week werd bekend dat de Formule 1 het aantal sprints volgend jaar zal verhogen van drie naar zes. Vettel is niet bijster enthousiast, en denkt dat het vooral om de centen gaat. “Vanuit het oogpunt van een coureur, is het niet zo spannend om een sprint te hebben. Je kijkt nog steeds naar de hoofdrace. Misschien kijk je naar het verbeteren van je positie, maar vooral naar het niet verliezen van plekken. Je krijgt nu wat punten, iets meer dan vorig jaar, maar de grote focus ligt nog steeds op de race. Ik wil niet de zeuren om willen van het zeuren, maar ik denk dat het een manier is om meer geld te verdienen. Als er een race is, is het natuurlijk spannender dan een training. Er kijken meer mensen. Ik denk dat het de vraag is hoe je het aan moet vliegen, maar ik heb geen toegang tot de cijfers. Maar dit is wat ons verteld is."