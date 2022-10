'Strijd om tweede Haas-zitje gaat tussen Schumacher en Hülkenberg'

De 29-jarige Kevin Magnussen is al zeker van een plek bij het Formule 1-team van Gene Haas, maar uit informatie van BILD blijkt dat de strijd om de tweede plek gaat tussen Mick Schumacher en Nico Hülkenberg. Die laatste heeft al sinds 2019 geen volledig seizoen meer gereden in de Formule 1, maar hij kwam nog wel enkele keren als reserve in actie bij Racing Point/Aston Martin. Ondanks zijn 35-jarige leeftijd verkeert de coureur uit Emmerich nog altijd in uitstekende vorm. Zijn management voert gesprekken met Guenther Steiner.

Haas heeft geen haast met het nemen van een beslissing over de rijder. Dat speelt Mick Schumacher in de kaart. Mogelijk volgt een beslissing over het rijderspaar in 2023 pas rond de Grand Prix van Mexico. Schumacher heeft in dat geval nog drie races om zich te bewijzen voor een zitje in 2023. De zoon van zevenvoudig Formule 1-wereldkampioen Michael Schumacher is bezig aan zijn tweede seizoen in de topklasse. Vorig jaar was hij zijn teamgenoot Nikita Mazepin eenvoudig de baas, dit jaar heeft hij het moeilijker tegen Magnussen. Schumacher scoorde in Silverstone zijn eerste WK-punten en herhaalde dat kunstje vervolgens tijdens de Oostenrijkse Grand Prix.

Visie voor 2023

Intussen laat teambaas Steiner weten dat het team nog niet helemaal 100 procent zeker is van de richting voor volgend jaar. “We hebben nog geen duidelijke visie wat we volgend jaar willen”, zegt hij. “Willen we snelheid, ervaring? We nemen de tijd om tot een beslissing te komen. Natuurlijk is het ook een factor wat Mick deze weken laat zien en hoe hij zich blijft ontwikkelen.”

De strijd om het Haas-zitje laat intussen meer ruimte voor Nyck de Vries. Hij staat op pole-position bij AlphaTauri als Pierre Gasly bij Alpine gepresenteerd wordt.