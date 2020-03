Norris plant nieuwe helm voor elke F1-race

In de afgelopen jaren mochten de coureurs slechts één evenement per seizoen uitkiezen waar zij met een afwijkend helmontwerp gingen rijden, maar de internationale autosportfederatie kondigde voor de afgelaste Grand Prix van Australië aan dat die regel geschrapt is. Lando Norris is daar blij mee: hij heeft gedurende zijn nog jonge carrière altijd interesse gehad in het ontwerpen van zijn helm en overall, maar vorig seizoen moest hij het grootste deel van het seizoen uitzingen met zijn blauw-gele helm. Tijdens de Italiaanse Grand Prix reed de McLaren-coureur met een eenmalig ontwerp waarmee hij een eerbetoon bracht aan MotoGP-ster Valentino Rossi.

Zie ook: Verstappen blij dat coureurs helm onbeperkt mogen aanpassen

Gevraagd door Motorsport.com hoe hij van plan is te profiteren van de regelverandering zei Norris dat het ‘een van de beste dingen van dit jaar’ is. “Ik ben van plan te proberen voor iedere race een nieuwe special te hebben. Ik heb ze thuis allemaal aan de muur hangen. Het is iets waaraan ik iedere race kan herinneren, want ze hebben iets unieks. Nu kunnen we iets meer veranderen en kan ik meer overdreven ontwerpen kiezen die meer aangepast en kleurrijker zijn.” Het concept van zijn helmontwerp blijft wel grotendeels intact, "maar hoe alles eromheen gedaan is, de kleuren en patronen van alles, zijn hopelijk meer gericht op iedere race, het land en dat soort dingen. Het is fijn dat ze dit gedaan hebben. Dat vind ik leuk.”

Hoe vaak Norris zijn helmontwerp daadwerkelijk kan veranderen in 2020, is nog even afwachten. In de afgelopen weken zijn de eerste zeven Grands Prix van het nieuwe seizoen geannuleerd of uitgesteld, terwijl het nog wachten is op de officiële afgelasting van de Azerbeidzjaanse Grand Prix. Vooralsnog staan er dus nog 15 races op de kalender, te beginnen met Baku op 14 juni.