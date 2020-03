F1-coureurs mogen voortaan onbeperkt van helmontwerp wisselen

Voor het Formule 1-seizoen 2015 werd het aanpassen van de helm volledig verboden, omdat de FIA van mening was dat een vast helmontwerp de herkenbaarheid van de coureur ten goede zou komen. Na felle kritiek van de coureurs werd de regel voor 2016 iets versoepeld. Vanaf dat moment mochten rijders één keer per jaar met een ander helmdesign rijden.

Verschillende coureurs, waaronder Max Verstappen, kwamen echter weg met het dragen van meerdere speciale helmen door alleen de kleur te veranderen of louter een paar kleine dingen aan te passen. Dit zorgde echter wel voor een ietwat onduidelijke situatie, met als gevolg dat Daniil Kvyat vorig jaar zijn speciale helm voor de Russische Grand Prix afgekeurd zag worden.

Een aparte helm per jaar was kortom niet genoeg. Veel coureurs stelden bovendien dat herkenbaarheid geen argument meer is nu de Formule 1-auto’s van een halo zijn voorzien. “Ik kan net zo goed met een witte helm gaan rijden”, zei Verstappen al eens gekscherend, wijzend naar de titanium boog over de cockpit. Aan de wens van de coureurs om totale vrijheid te hebben over hun eigen helm, is vrijdag tegemoet gekomen met een verandering in de sportieve reglementen voor 2020. De World Motor Sport Council deelt namelijk mee dat een regelverandering is goedgekeurd waardoor coureurs vanaf heden onbeperkt van helmontwerp kunnen veranderen tijdens een seizoen.