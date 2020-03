VIDEO: Speelde Ferrari vals? En hoe moet de F1 nu verder?

Zeven Formule 1-teams dreigen met een rechtszaak tegen de FIA na een geheime schikking van de bond met Ferrari over de motoren waarmee het Italiaanse team in 2019 reed. Speelde Ferrari vorig seizoen vals? En wat kunnen de gevolgen zijn voor de sport? Het team van Autosport bekijkt in bovenstaande video het grootste legale dispuut van de voorbije jaren.