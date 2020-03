Waarom brandstoflimiet in F1 voor nog zwaardere auto's zorgt

Het extra gewicht is er deels gekomen op voorspraak van de teams zelf. Die wilden wat extra speelruimte om de kosten te drukken. Ook de FIA deed een duit in het zakje door een tweede sensor te verplichten die de brandstoftoevoer moet meten. Dat gebeurde naar aanleiding van de controverse vorig jaar rond de toevoer van brandstof in de Ferrari-krachtbron.

Het nieuwe minimumgewicht van 746 kilogram was al bekrachtigd door de Formule 1-organisatie en de Strategy Group waarin de teams zitten, maar is nu dus ook goedgekeurd door de World Motor Sport Council, de organisatie die zich bij de FIA bezighoudt met regulering.

De aanpassing volgt in een lange trend van Formule 1-auto’s die steeds zwaarder worden. In 1961 moest een Formule 1-bolide minimaal 450 kilogram wegen. In de jaren zeventig was dat al opgelopen naar 575 kilogram. Vanaf 2014 is het met de introductie van onder andere de hybride systemen en de halo steeds harder gegaan en vanaf volgend jaar zullen meer standaard onderdelen nog meer gewicht toevoegen.

Regulering minimumgewicht Formule 1-auto 2013-2021

Jaar Gewicht (kg) Aantekening 2013 642 laatste jaar V8 2014 691 eerste jaar hybride V6 2015 702 aanpassing tweede hybride jaar 2016 722 aanpassing derde hybride jaar 2017 728 bredere wielen en banden 2018 734 introductie halo 2019 743 correctie halo, nieuwe vleugels 2020 746 aanpassing, plus 1 kg voor sensor 2021 768 zwaardere standaardonderdelen

De extra sensor voor het meten van de brandstoftoevoer - de fuel flow - is geen overbodige luxe. Sinds de introductie van de hybride krachtbronnen geldt een maximale brandstoftoevoer naar de verbrandingsmotor van honderd kilogram per uur. Een sensor houdt dat in de gaten, maar die sensor kan ook uitgelezen worden door de teams zelf en eventueel gemanipuleerd worden. De tweede sensor die nu verplicht is gesteld en mede verantwoordelijk is voor de toename van het minimumgewicht, kan alleen door de FIA ingezien worden.

