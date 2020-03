Andretti ziet Red Bull in 2020 de strijd aanbinden met Mercedes

Nog een week en dan gaat in het Australische Melbourne een nieuw seizoen in de Formule 1 van start. Mercedes wordt alom als favoriet gezien, maar Red Bull maakte ook een prima indruk tijdens de wintertests in Barcelona. Tijdens de eerste week was het team uit Milton Keynes bijzonder productief en aan het einde van de tweede week zette Verstappen rondetijden neer die de burger moed geeft. "Je kunt niet echt afgaan op de testsessies, want niet iedereen laat daarin het achterste van de tong zien", waarschuwt Andretti als we hem vragen naar de kansen van Red Bull in 2020. "Maar kijkend naar de kwaliteit die aanwezig is bij Red Bull en de winnaarsmentaliteit die ze daar hebben - ze zijn in het verleden wereldkampioen geworden en zijn erop gebrand om dat weer te worden - zullen ze zeker het gevecht kunnen aangaan met Mercedes en Ferrari."

Andretti heeft zich in de afgelopen jaren herhaaldelijk lovend uitgelaten over Verstappen. "Ik was vanaf het eerste begin al fan van hoe Max het racen benadert", licht hij toe. "Hij heeft laten zien van exceptionele kwaliteit te zijn. Talenten als hij zijn zeer zeldzaam. Hij is absoluut een potentiële wereldkampioen. Daar bestaat geen enkele twijfel over. Het is niet een kwestie van of, maar wanneer hij kampioen wordt. Als de Red Bull-auto goed genoeg is, dan regelt hij het verder wel." Andretti zegt erg te genieten van Verstappens stuurmanskunsten. "Het is leuk om naar hem te kijken. Of iemand over speciale kwaliteiten beschikt, zie je vooral in de regen. In natte races is het talent van een rijder het best zichtbaar. En op die momenten excelleert hij. Zoals ik al zei, vind ik het te gek hoe hij erin staat. Het draait bij hem alleen maar om racen. Ik denk dat Nederland erg trots mag zijn dat ze zo'n jongen in het wereldkampioenschap hebben rijden."

Het volledige interview met Mario Andretti is later vandaag te lezen op Motorsport.com.

Video: Max Verstappen over het vernieuwde Circuit Zandvoort