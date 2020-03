Brundle: 'Sainz is optie voor Ferrari'

Sainz was in zijn eerste Formule 1-seizoen teamgenoot van Max Verstappen bij Toro Rosso. Toen promotie naar het hoofdteam van Red Bull er niet in leek te zitten, beproefde de zoon van rallykampioen Carlos Sainz zijn geluk elders. Na een omzwerving bij Renault kwam de Spanjaard bij McLaren terecht. Dat bloeide hij open en pakte hij in Brazilië zijn eerste podium na achteraan te zijn gestart.

Sainz maakte indruk in de paddock, ook op oud-coureur Martin Brundle die al jaar en dag commentaar geeft bij Sky Sports. "Ik heb het altijd al opgenomen voor Carlos, ook bij McLaren toen zij niet zeker waren of ze hem moesten aannemen", vertelde Brundle aan het Britse Daily Express. "Ik denk hij de winnaarsmentaliteit van zijn vader heeft, een tweevoudig wereldkampioen rally."

Volgens Brundle is Sainz een kandidaat voor het Ferrari-zitje van Sebastian Vettel, die na 2020 einde contract is. Als Vettel besluit om te stoppen, of Ferrari een andere rijder naast Charles Leclerc wil, dan is hij een interessante kanshebber. "Ja, als hij einde contract is wel. Sainz zat heel dicht tegen Verstappen aan toen ze bij Toro Rosso reden. Toen werd het politiek en namen beide kanten van de garage het tegen elkaar op."

"Het team koos voor Verstappen, wat je denk ik altijd zou doen. Maar Carlos was een goede match voor hem. Ferrari heeft verder ook nog Daniel Ricciardo als een optie voor dat zitje."