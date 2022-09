Analyse: Is Tsunoda de ideale AlphaTauri-kopman als Gasly vertrekt?

AlphaTauri-teambaas Franz Tost had al meerdere keren een hint gegeven dat Tsunoda kon rekenen op een zitje voor 2023 naast Pierre Gasly. Donderdag werd het nieuws bevestigd. Gasly werd in juni nogmaals bevestigd door Red Bull, ondanks dat hij al een doorlopend contract had. Inmiddels is het helemaal niet zo zeker meer dat Gasly inderdaad nog een seizoen bij AlphaTauri blijft. De Fransman staat in de belangstelling van Alpine, dat zoekt naar een geschikte vervanger voor Fernando Alonso.

Red Bull wilde Colton Herta naar de Formule 1 halen als vervanger van Gasly, maar de IndyCar-rijder komt niet in aanmerking voor een superlicentie en de FIA maakt ook geen uitzondering. Nyck de Vries is de volgende op de lijst bij AlphaTauri, hij zat vorige week met Helmut Marko om tafel in Graz. Red Bull heeft altijd benadrukt dat Gasly alleen mag vertrekken als het team een waardige vervanger kan vinden.

Mocht het zover komen, is Tsunoda de man met de meeste ervaring bij AlphaTauri en hij zou dan ook de logische nieuwe teamleider zijn voor 2023. Dat is nogal wat voor de man die regelmatig ter discussie staat vanwege zijn temperament en zich nog altijd aan het ontwikkelen is. Het huidige seizoen is van Tsunoda’s zijde ook niet fantastisch. Sinds Spanje heeft hij geen punt meer gescoord, al staat AlphaTauri er over het algemeen een stuk minder voor dan een jaar geleden.

De Japanner gaf in Zandvoort al toe dat hij niet verwacht meteen op hetzelfde niveau als de huidige teamleider te kunnen acteren. “Ik zou niet meteen verwachten dat ik hetzelfde presteer of dezelfde feedback geef aan het team”, zegt hij. “Op dit moment leer ik zoveel mogelijk van hem. Ik weet dat ik nog veel van hem kan leren. Op dit moment kijken we er hetzelfde tegenaan, we ontwikkelen de auto zo goed mogelijk om sneller te worden tijdens de raceweekenden.”

Tsunoda is van ver moeten komen. Letterlijk en figuurlijk. Red Bull verhuisde hem vorig seizoen van het Verenigd Koninkrijk naar Italië zodat de Japanner vaker bij het team kon zijn. Die aanpassing is schijnbaar zo belangrijk geweest dat het donderdag zelfs genoemd werd in het persbericht van AlphaTauri. Het is een teken van de progressie die hij sindsdien geboekt heeft. Voor Tsunoda is het een goede manier geweest zich te ontwikkelen. AlphaTauri is een klein team waar de druk een stuk minder groot is dan bij Red Bull of welk ander topteam. Met Franz Tost heeft hij bovendien een teambaas die weet hoe hij met jonge rijders om moet gaan. Met Gasly had hij een teamgenoot die hem op de baan naar een hoger niveau hielp, maar met wie hij ook nog eens een mooie vriendschap opbouwde.

"Hij neemt het iets serieuzer"

“Hij heeft de Formule 1 waarschijnlijk iets serieuzer genomen, dat is de juiste aanpak”, liet Gasly voor de zomerstop in gesprek met deze website optekenen. “Hij zegt dat ik op dat vlak wel een soort invloed op hem gehad heb, dat ik hem heb laten zien dat je dedicated moet zijn in deze sport. Dit jaar hebben we als team werkt, vorig jaar was dat niet zo. Hij had die ervaring toen nog niet en was nog niet bekend in deze sport. Dit jaar heeft hij een duidelijk idee, is zijn feedback een stuk beter en weet hij wat we moeten verbeteren. Samen kunnen we werken aan het verbeteren van het pakket.”

Die ontwikkeling is ook opgevallen in het kader van AlphaTauri, zegt technisch direceur Jody Egginton. “Hij begrijpt dingen en dan begint het kwartje te vallen”, zegt hij over Tsunoda. “Hij kan ook beter verwoorden van wat hij wil van de auto. Maar dat is zo bij elke coureur.”

Tsunoda heeft bij vlagen laten zien wat hij kan betekenen in de Formule 1. Zijn indrukwekkende debuut in Bahrein en de vierde plek in Abu Dhabi steken er bovenuit, maar in 2022 heeft hij nog een stap gemaakt. Ook al is dat misschien niet te zien aan het aantal punten dat gescoord is. Op Imola werkte Tsunoda onder de radar, maar hij reed van de zestiende naar de zevende plek op een circuit waar inhalen lastig is. Ten opzichte van vorig jaar heeft hij ook een stap gemaakt tegenover teamgenoot Gasly. De Fransman heeft tot nu toe 22 punten, Tsunoda staat op 11. Met de tegenvallers in Saudi-Arabië en Azerbeidzjan is dat verschil wellicht nog geflatteerd.

De grote uitdaging voor Tsunoda is dat hij nog een stap moet zetten om in de voetsporen van Gasly te treden bij zijn huidige werkgever. Met zijn directe manier van communiceren heeft hij vele harten veroverd, maar de opstap naar het kopmanschap bij AlphaTauri is andere koek en een grote test voor zijn langetermijn-toekomst in de Formule 1 en bij Red Bull.

Tost beschreef in het persbericht over Tsunoda dat een rijder drie jaar nodig heeft om uit te groeien tot een volwaardige Formule 1-coureur. Het betekent dat Tsunoda volgend seizoen geen excuses meer heeft om zijn talent ten volste te benutten, wellicht als teamleider in Faenza.