Waarom Hamilton na zijn veertigste toch in de F1 wil blijven

Hamilton zegt vaak als geintje niet de oudste coureur op de Formule 1-grid te willen worden, dit terwijl de 41-jarige Fernando Alonso contracten blijft verlengen en nog wel een paar jaar in F1 racet. Hamilton zwoor eerder dat hij niet wil blijven racen tot hij is opgebrand. De Brit wil stoppen als hij nog fris is en de energie heeft om zich op andere projecten te richten. Mission 44, die zich inzet om ondervertegenwoordigde groepen in de autosport te krijgen, en Ignite, een instelling die hij samen met Mercedes opzette om diversiteit te bevorderen, zijn twee projecten die centraal zullen staan in zijn leven na het racen.

Zijn uitspraken over een meerjarige contractverlenging bij Mercedes, die hij in Austin tegen onder meer Motorsport.com deed, leidden tot een nieuwe kijk op zijn huidige positie in de Formule 1. Eind 2023 komt er een einde aan zijn huidige deal. Op dat moment is Hamilton 38 jaar. Stel dat hij zijn contract met twee jaar verlengt, dan komt hij in de buurt van zijn 41ste verjaardag en passeert hij de leeftijd waar hij eerder nog grappen over maakte. Wat verandert de zaak voor Hamilton? Waarom wil de coureur, die buiten de baan een impact wil maken, zo graag blijven racen? In Mexico gaf de Engelsman toe dat hij niet zeker wist wat hem had doen besluiten om tot na zijn 40ste te blijven racen. Hij noemde de verhalen over het eventueel afbouwen richting het einde iets waar hij zich niet in kon vinden. Zelfs met zijn interesses in zaken buiten F1, krijgt hij van Mercedes genoeg steun om energiek te blijven op de baan.

"Ik voel me gewoon gelukkig", zegt Hamilton. "Ik ben meer geaard. Ik heb mijn huis in Groot-Brittannië waar ik tijd doorbreng als ik bijvoorbeeld de fabriek bezoek. Het is tevens een plek waar ik mijn familie ontvang. Het algehele plaatje is gewoon een stuk beter. Ik voel dat ik het team meer kampioenschappen kan bezorgen."

Lewis Hamilton in de Mercedes W13. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton heeft altijd duidelijk gemaakt dat het breken van het record voor meeste titels met een achtste kampioenschap niet iets is dat zijn toekomst bepaalt. Zelfs gezien zijn nederlaag tegen Max Verstappen in 2021. De Mercedes-coureur heeft het vaak gehad over de reis die het Duitse merk momenteel maakt om terug te keren naar de top, dit nadat de 2022-reglementen Mercedes terugwierpen door problemen. F1 verlaten terwijl de renstal de top weer probeert te bereiken, is iets dat Hamilton niet lijkt te gaan doen.

De Brit geeft toe dat het lastig is om te zeggen hoeveel invloed de worstelingen van dit jaar hebben gehad op zijn motivatie om door te gaan. "Stel dat we eenzelfde jaar hadden als 2021 en dat ik het hele jaar vooraan had meegedaan. Waar had ik dan gestaan?", vraagt hij zich af. Hamilton kreeg nieuwe energie van hoe het team samenkwam in 2022, waarbij hij nieuwe kwetsbaarheid zag bij verschillende collega's die door deze worstelingen gingen. "Het is een heel interessant proces geweest. Ik ben dankbaar dat ik er deel van heb mogen uitmaken", gaat hij verder. "Ik kan niet wachten op het moment dat we weer succes hebben, we uiteindelijk winnen en het kampioenschap binnenhalen. Het zal al deze lastige momenten de moeite waard maken."

Hamilton is de dertig al ruim gepasseerd, maar spreekt vaak over zijn verbeterde fysieke conditie. Zijn overstap naar een plantaardig dieet in 2018 noemt hij zelf een life changer. Zijn trainingsschema is met de jaren ook aangepast. Volgens hem wordt het moeilijker om in topconditie te blijven. "Het gaat erom dat je zorgvuldiger bent met je dieet en je training. Ik deed laatst pilates met een goede vriend van me die olympisch atleet is. Het was zo grappig. Ik had het nog nooit eerder gedaan. Pilates wel, maar nu werden verschillende dingen toegevoegd die je normaal niet doet en bijdragen aan je dagelijkse routine. Dit is nu veel meer dan toen ik 22 was, toen deed ik niet de dingen die ik nu doe."

Lewis Hamilton samen met engineer Peter Bonnington. Foto: Steve Etherington / Motorsport Images

Hamilton wijst ook op het belang van zorg voor zijn geestelijke conditie en om een goede balans in het leven te vinden, inclusief het stellen van grenzen om zijn energie te beschermen en te voorkomen dat hij overbelast raakt. "Zover heb ik het nooit laten komen", legt Hamilton uit. "Het gaat erom dat je in balans bent. Ik zeg tegen zoveel dingen nee. Ik word elke dag gevraagd om verschillende dingen te doen, maar ik ben in staat om nee te zeggen. Als ik weet dat het mijn voorbereidingen beïnvloedt, mijn training en mijn tijd met het team in de weg staat of dat het invloed heeft op het raceweekend, dan is het nee. Dat geldt voor vrienden en relaties. Dit is waar ik op geconcentreerd ben."

Dit alles heeft Hamilton een levensduur opgeleverd die maar weinig atleten ooit zullen hebben. Tennisiconen Serena Williams en Roger Federer hingen dit jaar hun rackets op nadat zij tot begin 40 speelden. Tom Brady, een vriend van Hamilton, slaagt erin zijn NFL-loopbaan tot ver in de 40 te verlengen, ondanks de fysieke eisen van de sport. Allemaal zijn ze een bron van inspiratie voor Hamilton.

Mercedes-teambaas Toto Wolff vond de vergelijking met Brady treffend. "Voor mij is Tom de beste atleet ter wereld. Hij staat op het veld, wordt getackeld en is 43 jaar oud", aldus de Oostenrijker. "Zolang hij voor zichzelf blijft zorgen en zijn cognitieve sensoren blijft ontwikkelen, denk ik dat Hamilton nog vele jaren mee kan. Ik weet zeker dat het bij dit team gebeurt." Wolff is van plan om tijdens een rustig moment in de winter met Hamilton om tafel te zitten voor contractbesprekingen, waarmee er waarschijnlijk een deal komt die tot in ieder geval eind 2025 loopt. Zoals Hamilton praat is er geen reden om aan te nemen dat het zijn laatste verlenging wordt. "Ik heb geen limiet om eerlijk te zijn", antwoordt Hamilton op de vraag hoe lang hij nog bij Mercedes wil blijven. Hij bevestigt alleen een meerjarige deal met het team te willen sluiten. "Ik heb geen idee wat de komende vijf jaren voor mij in petto hebben. Er worden een boel geweldige dingen opgezet, net als dat ik onlangs een productiebedrijf heb opgericht. Ik voel me mentaal en fysiek geweldig en denk dat er samen nog meer bereikt kan worden."

Lewis Hamilton viert zijn tweede plek op het F1-podium. Foto: Andy Hone / Motorsport Images