Steiner: "Haas is nog steeds toegewijd aan de Formule 1"

Haas F1 trad vier jaar geleden toe tot de Formule 1. Het team presteerde de eerste jaren boven verwachting en finishte het seizoen 2018 zelfs op de vijfde plek in het constructeurskampioenschap. Maar na een frustrerend seizoen eindigde de formatie van coureurs Romain Grosjean en Kevin Magnussen vorig jaar op de negende plaats in de eindrangschikking.

Reden genoeg voor Haas om enkele weken geleden tegen Motorsport.com te zeggen dat de start van het huidige seizoen van cruciaal belang zou zijn voor de beslissing om ook na 2020 actief te blijven in de Formule 1. “Mochten we goed uit de startblokken komen dan bestaat de mogelijkheid dat we door kunnen gaan. Maar als we opnieuw een slecht jaar hebben dan lijkt het me niet erg zinvol”, aldus de Amerikaan begin maart.

Geconfronteerd met deze uitspraken liet Steiner aan Motorsport.com weten dat die woorden "een beetje uit hun verband zijn gerukt." De Italiaan vervolgt dat hij vlak voor het afgelasten van de Australische Grand Prix de kwestie nog met Haas besproken heeft: "Ik heb met hem gesproken. Hij belde me op om te zien of alles in orde was, hoe het team er voor staat. Ik heb vijftig minuten met hem aan de telefoon gezeten. Ik denk dat hij nog steeds toegewijd is."

Toch blijft de vraag overeind of Haas na dit jaar nog wel geld wil blijven steken in een sport die hard wordt getroffen door het coronavirus. De eerste zeven races van 2020 zijn al uitgesteld of afgelast en er bestaat grote onzekerheid over de rest van het seizoen.

Met medewerking van Luke Smith