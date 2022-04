Stroll bestraft voor clash der Canadezen: drie plaatsen gridstraf

De zaterdag van de Grand Prix van Australië is rampzalig verlopen voor Lance Stroll. In de derde vrije training ging het al mis voor de Canadees, die met een crash in bocht 11 voor een vroegtijdig einde van de sessie zorgde. Het duurde vervolgens tot diep in Q1 voordat de schade gerepareerd was, maar binnen enkele minuten bezorgde hij de monteurs van Aston Martin een nieuwe lading werk. Stroll kwam tussen bochten 5 en 6 in aanraking met landgenoot Nicholas Latifi. De Williams raakte daarbij zwaar beschadigd, terwijl de Aston Martin een kapotte rechter voorwielophanging opliep.

Het incident zag er bijzonder knullig uit en kort nadat het plaatsvond, stelden de stewards al een onderzoek in. Na de kwalificatie kwamen zij tot de conclusie dat vooral Stroll verantwoordelijk gehouden kan worden voor de botsing. Hij krijgt daarom een gridstraf van drie plaatsen en twee strafpunten op zijn superlicentie, wat zijn totaal over de afgelopen twaalf maanden op zeven stuks brengt. Van die gridstraf gaat Stroll overigens weinig hinder ondervinden tijdens de GP van Australië: door de botsing heeft hij als enige rijder geen tijd gereden tijdens de kwalificatie, waardoor hij al veroordeeld was tot de twintigste en laatste startpositie.

“Latifi boog bij het uitkomen van bocht 4 naar links af en vertraagde om auto’s voorbij te laten, waarvan Stroll de laatste was”, leggen de stewards uit in hun verklaring. “Bij het uitkomen van bocht 5 leek Stroll niet te accelereren en reed hij midden op de baan. Latifi besloot om te accelereren en Stroll aan de rechterkant in te halen, terwijl Stroll naar de rechterkant van de baan stuurde in de aanloop naar bocht 6. Het rechter voorwiel van Stroll en het linker achterwiel van Latifi maakten contact, waarbij de opgelopen schade beide auto’s liet uitvallen. De stewards achten Stroll hoofdzakelijk schuldig voor deze botsing wegens een gebrek aan bewustzijn over de inhaalactie van Latifi.”