Weerbericht F1 Grand Prix van Australië: Zonnestralen tijdens de race Het weer in Melbourne tijdens de race in Albert Park gaat de concentratie van de coureurs niet in de weg staan. Geen buien of een zinderende hitte, maar een warme 28 graden en slechts enkele wolkenvelden. Onze weerpartner Weerplaza.nl blikt vooruit op de Grand Prix van Australië.