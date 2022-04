Horner: "Hoopgevend dat Verstappen met slecht gevoel op P2 staat"

Ferrari heeft voor de tweede keer dit Formule 1-seizoen pole-position te pakken. Voor de tweede keer was de eer aan Charles Leclerc. De Monegask toonde zich in Melbourne bijna drie tienden sneller dan Max Verstappen, al worstelde laatstgenoemde vooral met het eigen wapentuig. Na de kwalificatie liet hij optekenen dat het gevoel 'nog geen enkele ronde' naar wens is geweest en dat het zelfs tijdens Q3 nog zoeken was. Met dat in het achterhoofd is Christian Horner best blij met het resultaat dat uiteindelijk voor zijn team op papier staat: de startplekken twee en drie.

"Max is niet blij met hoe de auto is, maar staat nog steeds op de eerste startrij. Dat is nog wel hoopgevend", laat de Red Bull-teambaas voor de camera van Viaplay weten. De Brit voegt toe dat pole ondanks het slechte gevoel niet eens buiten schot was. "Met die eerste ronde van Max, waarin hij bij bocht dertien blokkeerde, had hij volgens mij heel dicht bij de uiteindelijke pole-tijd gezeten. Checo zat er ook goed bij, op minder dan een tiende van Max. Hij had pole even in handen, dat is niet slecht. Met de DRS-zones kun je hopelijk wel inhalen op deze nieuwe lay-out, dus we hopen het Ferrari lastig te maken."

Dat laatste is ook meteen de voornaamste hoop van Horner. Hij denkt dat Red Bull op zondag wederom beter uit de verf kan komen dan op zaterdag. "Traditiegetrouw was het hier lastig inhalen, maar dit jaar – met de nieuwe lay-out en de DRS-zones – kan het misschien wel. Door de manier waarop we onze auto hebben afgesteld, moeten we ook weer wat meer topsnelheid hebben op de rechte stukken", duidt Horner op een aanpak die vergelijkbaar is met Bahrein en Saudi-Arabië. "Als we in die DRS-zones goed kunnen volgen, dan moet er wel een aanval in zitten. Maar goed, het draait hier ook weer om de bandenslijtage en dergelijke."

De bandenslijtage is voorafgaand aan de race nog één van de grootste vraagtekens, samenhangend met de nieuwe asfaltlaag in Melbourne. Kan de eerste Australische Grand Prix sinds 2019 daardoor uitdraaien op een tweestopper? "Dat zou kunnen, ja, en wij hebben voor beide coureurs nog twee setjes van de harde band liggen. Als het een éénstopper wordt, dan maakt dat natuurlijk geen verschil, maar met een tweestopper hebben wij misschien wel een klein voordeel."