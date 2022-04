Latifi en Stroll zorgen voor zware crash in kwalificatie GP Australië

Met nog twee minuten en één seconde op de klok in Q1 werd de kwalificatie in Melbourne tijdelijk stilgelegd. De onderbreking was nodig aangezien de FW44 van Nicholas Latifi voor een kleine ravage had gezorgd op het asfalt. Het bleek het resultaat van een miscommunicatie tussen twee Canadese coureurs. In eerste instantie besloot Latifi van zijn gas te gaan om coureurs die aan een snelle ronde bezig zouden zijn, voorbij te laten.

Latifi liet zijn landgenoot in de Aston Martin, die overigens net was opgelapt na een crash in de derde training, voorbij maar zag niet veel later dat Stroll evenmin aan een snelle ronde bezig was. Dat was voor Latifi reden genoeg om weer op het gas te gaan. De Williams-rijder wilde Stroll bij bocht vijf terugpakken aan de binnenkant, maar dat was buiten een onverwachte actie gerekend. Stroll bewoog ook net naar de rechterkant van de baan, waardoor een touché onvermijdelijk bleek.

De voorwielophanging van de Aston Martin is naar de vaantjes, maar al met al vielen de gevolgen voor Stroll nog mee. De man met startnummer 18 is logischerwijs uit de sessie en zal de Australische GP vanuit de achterhoede aanvangen, maar dat is klein bier vergeleken met zijn landgenoot. Na het contact met Stroll belandde Latifi hardhandig in de baanafzetting, waardoor de FW44 immense schade heeft opgelopen. Het is precies wat Williams er in de zoektocht naar meer performance niet bij kan gebruiken.

De kwalificatie in Melbourne werd kortstondig onderbroken, maar is om 8.31 uur Nederlandse tijd weer hervat. De vertraging gaf Sebastian Vettel de kans om - na zijn crash in de laatste training - deel te nemen aan de kwalificatie. Het voorval tussen Latifi en Stroll wordt na de kwalificatie onderzocht door de stewards.