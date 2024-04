Alonso legt opvallende strategie F1 China uit: "Was enige optie"

Voor de Grand Prix van China had Fernando Alonso de beschikking over een nieuwe set van de harde band, twee nieuwe sets van de mediums en een nieuwe set zachte banden. Hij begon op de mediums en ging al na elf ronden over op de harde banden. Daardoor had hij weinig strategische speelruimte toen de safety car de baan op ging voor de stilgevallen Valtteri Bottas. Alonso had dus geen harde band meer over, waar veel andere coureurs dat wel hadden en daarmee de race konden uitrijden. Daarom ging de Aston Martin-coureur door op de zachte band, waardoor een extra pitstop gegarandeerd was. "We hadden geen harde banden meer tot onze beschikking", legt Alonso uit. "We hadden één set zachte banden en één set mediums. Het was volgens onze berekeningen niet mogelijk om tot het einde door te rijden."

Door deze extra pitstop viel Alonso van de vijfde plaats terug tot de twaalfde, maar hij kon op de mediums de aanval openen. Hij wist zich uiteindelijk terug te vechten tot de zevende plaats én veroverde tegelijkertijd het bonuspunt voor de snelste raceronde. "We verloren veel ronden tijdens de safety car om de Sauber weg te krijgen en toen de safety car binnenkwam, volgden er meer ronden achter de safety car door een crash", doelt hij op de incidenten tussen Lance Stroll en Daniel Ricciardo en Kevin Magnussen en Yuki Tsunoda. "Ik voelde me snel, maar het zag er niet goed uit toen ik tiende lag. Het was lastig, maar het was onze enige strategie. Het was wel goed om de snelste raceronde te pakken. We hebben goede DRS[-snelheid] dit jaar, dus het was heel makkelijk om in te halen." Geheel van een leien dakje ging zijn aanval in de slotfase niet: "Ik crashte bijna in de laatste bocht, ik ging tot het uiterste."

Teambaas Mike Krack geeft aan dat Aston Martin zich na de sprintrace zorgen maakte om de bandenslijtage en betwijfelde of een tweestopper haalbaar was op het Shanghai International Circuit. Daarom nam het uiteindelijk een 'risico' met de driestopper. "We dachten: we kunnen de zachte band -- want we hadden een nieuwe set -- maar beter gebruiken", legt de Luxemburger uit. "Het was een beetje een risico. Toen kwam de safety car -- of deze verlengde safety car-fase -- en konden we niet profiteren van de zachte band. Toen draaide het om schadebeperking. Al met al was het optimale resultaat -- als je naar de snelheid van de auto kijkt, die niet goed genoeg was in de race -- zonder safety car de zesde plaats geweest. Nu zijn we zevende geworden met de snelste raceronde. Schadebeperking", concludeert Krack.